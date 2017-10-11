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Dünya

Uruguay’ın ilk transseksüel senatörü görev başında

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Ekim (DHA) – Uruguay’da Komünist Parti milletvekili Michelle Suarez ülkenin ilk transseksüel senatörü oldu ve göreve gelir gelmez ayrımcılık karşıtı kanun için çağrı yaptı

11 Ekim 2017 15:42

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Ekim (DHA) – Uruguay’da Komünist Parti milletvekili Michelle Suarez ülkenin ilk transseksüel senatörü oldu ve göreve gelir gelmez ayrımcılık karşıtı kanun için çağrı yaptı.
Suarez, ülkenin ilk transseksüel senatörü olduktan sonra yaptığı konuşmada, Latin Amerika ülkesindeki transseksüel insanların haklarını korumak için çalışacağına ant içti.
Avukat ve aktivist olan 34 yaşındaki Suarez, aynı samanda 3.3 milyon nüfuslu ülkenin ilk hukuk diploması alan transseksüeli unvanını da aldı.
Suarez, Uruguay üst meclisindeki koltuğunda transseksüel insanların herhangi bir yargı kararı olmadan yasal kimliklerini değiştirebilmelerini öngören bir yasanın çıkmasını istiyor.
Ayrıca yasa tasarısında kamudaki işlerin yüzde 1.0’inin Uruguay’ın 1973-1985 yıllarındaki askeri diktatörlük döneminde yargılanan transseksüel insanlara ayrılması öngörülüyor.
Michelle Suarez daha önce de bir aktivist olarak eşcinsel evliliğini yasallaştıran yasanın taslağına yardımcı olmuştu. Uruguay’da eşcinsel evliliklerine izin veren kanun 2013 yılında yürürlüğe girdi.

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