Uruguay'ın eski başkanı José “Pepe” Mujica evini Suriyeli çocuklara açıyor

"Dünyanın en fakir devlet başkanı" olarak bilinen ve görev süresi boyunca maaşını yardım kurullarına bağışlayan eski Uruguay Devlet Başkanı José “Pepe” Mujica, yazlık evinde yüz Suriyeli çocuğu ağırlayacak.

True Activist'teki habere göre, bu yılın Mart ayında görev süresi dolan eski Uruguay başkanı Jose “Pepe” Mujica ise yaşadığı evini Suriye savaşından kaçan yüz yetim çocuğa açacağını belirtti. Başkanlığı döneminde 2014 yılından beridir Suriye krizini uluslararası mecrada hafifletmeye ve mülteci sorununa bir çözüm aramaya çalışan Mujica, halen gayretlerini sürdürmeye devam ediyor.

Yahoo News’da yer alan habere göre, Mujica’nın otlaklarla çevrili nehir ağzındaki yazlık evini gelecek mülteci çocuklarına açık halde bekletiyor. Bu arazinin zamanla, politik çatışmalar arasında kalıp hayatını kurtarmaya çalışan yüzlerce birey için bir sığınma merkezi olacağı akıllara geliyor.

Ağırlanacak çocukların Ortadoğu’daki mülteci kamplarından alınıp Ekim ayının başlarında Mujica’nın evine getirilecekleri tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler Mülteci Komisyonu‘nun (UNHCR) kuralları kapsamında her çocuk aile bireylerinden bir koruyucu ile birlikte seyahat edecek.

Gelecek mültecilerin bakım masraflarının Uruguay hükumeti tarafından karşılanacağı sebebiyle sığındırılacak çocuk sayısı halen belirlenmiş değil