Uruguay'da solcu aday kazandı



Uruguay'da halk dün devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti.

Seçimlerde iktidardaki sol parti ittifakı "Frente Amplio" (Geniş Cephe) Tabare Vazquez ile muhafazakar Luis Lacalle Pou yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Tabare Vazquez, 2 milyon 600 bin kayıtlı seçmenin oy kullanmaya çağrıldığı seçimlerde oyların yüzde 55,5'ini toplayarak seçimi kazandı.

74 yaşındaki Vazquez, daha önce 2005-2010 yılları arasında da devlet başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Luis Lacalle Pou, yüzde 44,5'te kaldı. Pou, yenilgiyi kabul ettiğini açıkladı.

"Dünyanın en yoksul devlet başkanı" olarak da anılan görev başındaki devlet başkanı Jose "Pepe" Mujica, anayasaya göre tekrar aday olamıyordu.