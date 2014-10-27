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Dünya
Deutsche Welle

Uruguay'da seçim ikinci tura kaldı

Güney Amerika ülkelerinden Uruguay'da iktidarın adayı Tabare Vazquez yeterli oyu alamadığından devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

27 Ekim 2014 11:40


Sandık çıkış yoklamalarına göre, iktidardaki sol parti ittifakı "Frente Amplio"nun (Geniş Cephe) adayı Tabare Vazquez'in oy oranı yüzde 47 oldu. 74 yaşındaki Tabare Vazquez, daha önce 2005 - 2010 yılları arasında Uruguay'ın devlet başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Muhafazakâr "Partido Nacional"ın adayı Luis Lacalle Pou'nun oy oranı ise yüzde 32 olarak tahmin ediliyor. Bir başka muhafazakâr parti, "Partido Colorado"nun adayı Pedro Bordaberry yüzde 13'le üçüncü sırada yer aldı. Ilımlı solcu "Partido Independiente"ye verilen destek yüzde 3'te kaldı.

Uruguay'da 2010 yılında devlet başkanı seçilen Jose "Pepe" Mujica, anayasa gereği yeniden aday olamadı.

Seçim sonrası taraftarlarına seslenen Vazquez, en çok oyu alan siyasi güç olduklarını vurguladı. Lacalle Pou ise "iktidarı devralma ihtimalinin geçerliliğini koruduğunu" söyledi. Bordaberry, ikinci turda Lacalle Pou'ya destek vereceğini açıkladı.

2,6 milyon kayıtlı seçmen dün 99 sandalyeli parlamento ve 30 sandalyeli senatoyu belirlemek için de sandık başına çağrılmıştı. "Frente Amplio"nun parlamentodaki mutlak çoğunluğu kaybetmesi bekleniyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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