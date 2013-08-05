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Dünya

Uruguay'da eşcinsel evlilik yürürlüğe girdi

Uruguay'da eşcinsel çiftler bugünden başlayarak evlilik için başvurabilecek

05 Ağustos 2013 19:25

Uruguay Cumhurbaşkanı Jose Mujica,  eşcinsel evlilik kanununu Mayıs ayında onaylamıştı ancak yürürlüğe girmesi için 90 gün süre tanımıştı.

BBCTürkçe'nin haberine göre, eylemciler önümüzdeki günlerde altı kadar çiftin evlenmek için başvuru yapmasının beklendiğini söyledi.

Böylece Uruguay, Arjantin'den sonra eşcinsel evliliği tanıyan ikinci Güney Amerika ülkesi olurken, başka bölge ülkeleri de bu hakkı tanımaya hazırlanıyor.

Örneğin Brezilya'da yargı sistemini denetleyen kurum, evlenmek isteyen eşcinsel çiftlere yetkililerin belge vermeyi reddedemeyeceğini açıkladı ancak henüz Kongre'de yasal bir düzenleme yapılmadı.

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