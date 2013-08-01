Uruguay esrarı yasallaştırıyor

Esrarı yasalaştıran tasarı Uruguay’ın alt meclisi olarak faaliyet gösteren Temsilciler Meclisi’nden geçti. Tasarı onaylanırsa Uruguay yasal olarak esrar üreten, dağıtan ve satan ilk ülke olabilir.

Bianet'te yayınlanan habere göre, 12 saatten uzun süren müzakerelerin ardından, tasarının geçmesi için gereken 50 oya ulaşıldı. 46 milletvekiliyse yasa tasarısına ret oyu verdi. Nihai kararı verecek Senato’nun konuyu ekim ayında ele alması bekleniyor.

Eczanelerde, 18 yaş ve üstüne satılacak

Devlet Başkanı Jose Mujica esrarın 18 yaşından büyüklere eczanelerde satışını onaylayan ve esrar satın alanların isimlerinin kaydedilmesini öngören tasarıyı desteklediğini ifade etti.

'Karaborsadan daha ucuza satarak kaçakçıları bitireceğiz'

Mujica, CNN en Espanol’a, “Eğer ki esrarı yasallaştırırsak, inanıyoruz ki, uyuşturucu kaçakçılarının faaliyetlerini engelleyeceğiz, çünkü esrarı karaborsadakinden daha ucuza satacağız” diye konuştu.

Muhafazakarlar ise tasarının insanları uyuşturucu bağımlılığına teşvik edeceğini, Mujica’nın bilgisizce konuştuğunu söyledi.

Tasarının sol partiler koalisyonunun da dahil olduğu destekçileri ise, esrarın yasallaşmasının uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele adına bir dönüm noktası olacağını ve tüm Latin Amerika ülkeleri için de örnek teşkil edeceğini savundu.

Esrar, Uruguay’da en çok kullanılan yasadışı uyuşturucu madde. Uyuşturucu kaçakçılıları karaborsadan her yıl 30 ilâ 40 milyon dolar arasında kar elde ediyor.

Uruguaylı Milletvekili Dario Perez, “Kesin olarak ifade edebileceğim bir şey varsa o da esrar kullanımının devam edeceğidir. Biz diğer tarafından bakmaya çalışmaya devam edemeyiz” diye konuştu.

Uruguay’da mevcut yasalar esrar kullanımına izin veriyor, ancak esrar üretimi ve satışı hala yasadışı.