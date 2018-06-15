Uruguay, Salah'ı doğum gününde son dakika golüyle üzdü

Dünya Kupası'nda A Grubu'nun ikinci maçı Uruguay ile Mısır arasındaydı. Favori Uruguay, iyi bir oyun ortaya koyamadığı maçta son dakikada güldü. Sakatlıktan yeni kurtulan Mohamed Salah ise doğum gününe denk gelen bu maçta forma giyemedi.

Salah'ın forma giyemediği karşılaşmanın ilk yarısında tek önemli fırsatı yakalayan Uruguay, Suarez ile bu fırsatı kullanamadı. 2. yarıda da çok önemli bir değişiklik olmadı. Ancak son 10 dakikada baskısını artıran Güney Amerika ekibi, 87. dakikada Cavani ile direği geçemedi. Ancak 89. dakikada kazanılan duran topta Gimenez iyi yükselip maçın skorunu 1-0 olarak ilan etti.

Bu skorla gruptaki ilk maçını kazanıp 2. sıraya yerleşen Uruguay, avantaj elde ederken, Mısır için Rusya maçı artık hayati önemde.

Karşılaşmada Galatasaray forması giyen Muslera ve Kasımpaşa'nın oyuncusu Trezeguet de 90 dakika sahada kaldı.

Dünya Kupası'nda güncel skorlar

Rusya 5-0 Suudi Arabistan

Rusya'da düzenlenen FIFA 2018 Dünya Kupası'nda şu ana kadar sadece 1 maç oynandı. Açılış maçında Suudi Arabistan'ı ağırlayan ev sahibi Rusya, rakibini 5 golle mağlup etmeyi başardı.

Mısır 0-1 Uruguay

A grubunun favori takımı Uruguay, Mısır'ı son dakikada attığı golle yenmeyi başardı.