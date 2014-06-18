Uruguay Milli Takımı'na ait 39 kilo karamele Brezilya havaalanında el kondu

Brezilyalı yetkililer, Dünya Kupası için Brezilya'ya gelen Uruguay takımının yanında getirdiği 39 kiloluk 'dulce de leche'ye (süt karameli) havalanında el koydu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 'Dulce de leche' adlı krema, Uruguay'da son derece yaygın olarak tüketiliyor. 'Dulce de leche'yi tanımlamak için Türkçe'de süt karameli veya süt reçeli tabirleri kullanılıyor.

Brezilyalı yetkililer yiyeceğin süt içermesi nedeniyle sağlık belgesi gerektirdiğini, belgenin bulunmaması nedeniyle yiyeceklere el konulduğunu söyledi. Bazı taraftarlar Uruguay'ın Kosta Rika karşısındaki 3-1'lik yenilgisini 'dulce de leche' eksikliğine bağladı. Uruguay Perşembe günü İngiltere'ye karşı oynayacak.

Takımın getirdiği 'dulce de leche'ye, oyuncuların Sete Lagoas'taki idman kampının yakınlarındaki Confins Havaalanı'na inmesinden sonra el konuldu. Brezilya Ziraat Dairesi'nden bir yetkili Reuters haber ajansına, gerekli belgeler getirilir getirilmez 'dulce de leche'lerinin kendilerine geri verileceğini söyledi. Yetkili bunun olmaması durumunda el konulan yiyeceğin Brezilya'dan dönerken kendilerine geri verileceğini söyledi.

Uruguay'ın eski kalecisi Juan Castillo, Güney Afrika'daki Dünya Kupası'na da 'dulce de leche' götürdüklerini ve hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi.

'Dulce de leche' şeker, kabartma tozu ve vanilyayla yapılıyor.Uruguay'da 'dulce de leche'; ekmek, krep ve bisküvi üzerine sürülerek ya da meyve veya dondurma üzerine dökülerek yeniyor.