Uruguay kürtajı yasallaştırdı



Uruguay, Güney Amerika'da Küba'dan sonra kürtajı yasallaştıran ilk ülke oldu. Senato'da yapılan oylamada 17 lehte 14 alehte oy çıktı.

Yasa, kadınların hamileliklerinin 12'nci haftasına kadar kürtaj yaptırabilmelerini öngörüyor. Katoliklerin çoğunlukta olduğu ülkede kürtajla ilgili tartışmalar cepheleşmeye ve büyük tartışmalara yol açtı.

Destekçiler ve muhalifler tepkili

Parlamentoda kabul edilen yasa, kürtaj karşıtlarının da yandaşlarının da tepkisine yol açtı; yasanın yürürlüğe girmesi için Devlet Başkanı Jose Mujica tarafından onaylanması gerekiyor.

Daha önce parlamentonun alt kanadında kabul edilen yasanın senatodaki görüşmeleri sırasında değişiklikler yapıldı.

Kürtajın kadınların tercihine bırakılmasını, devletin bu konuda yasak getirmemesini savununlar, yasa sayesinde çok sayıda canın kurtulacağını; bugüne kadar gizli ve kötü koşullarda yapılan bebek aldırmalarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

İktidardaki partinin senatörlerinden Luis Gallo "Bu yasayla gelişmiş ülkelere katılmış oluyoruz; bu ülkelerde kürtaj uzun zamandır serbestti. Böylece kürtajın engellenmesi için konulan cezalandırıcı yasaların da amacına ulaşmadığı kabul edilmiş oldu" dedi.

Yasa, bebeğini aldırmak isteyen bir kadının bunu bir heyete anlatmasını öngörüyor. Kürtajın bir tercih olması gerektiğini söyleyen grup bu düzenlemeye karşı çıkıyordu.

Yasada belirlenen süreç, heyet aşamasından sonra birkaç gün beklenmesini, son bir değerlendirme yapılmasını ve son kararın verilmesini öngörüyor.

Kürtaja karşı olan siyasetçiler ise hükümetin kürtajı caydırıcı düzenlemeler yapılması gerektiğini savunuyordu. Senatör Alfredo Solari, "Kürtaj tıbbi bir eylem değildir. Hastanın sağlığını korumayı, önlem almayı öngörmez" dedi.

Kürtaj, Güney Amerika ülkeleri arasında sadece sosyalist Küba'da serbest. Meksika'nın başkenti ve çevresindeki bölge ile diğer pekçok eyaletinde kürtaj kısmen yasal durumda bulunuyor. Diğer Latin Amerika ülkelerinde ise sadece tecavüz ve sağlık riski durumlarında uygulanabiliyor. (BBC Türkçe)