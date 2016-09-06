Uruguay gençlere cinsel eğitim vermek için mobil uygulama geliştirdi

Uruguay gençlere cinsellik eğitimi vermek için 'Cinsellik Gurusu' isimli bir mobil uygulamayı hayata geçirdi.

Birleşmiş Milletler'le işbirliği içerisinde hazırlanan proje, gençlere cinsel sağlık ve üreme hakları eğitimi vermeyi hedefliyor.

Toplumsal Kalkınma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Gençlik Enstitüsü Yöneticisi Santiago Soto, "Cinsellik Gurusu interaktif, ilginç ve gençler için özel olarak hazırlandı. Onlara cinsellik ve üreme sağlığı konusunda bilgiler veriyor" dedi.

Telesur'un haberine göre uygulamanın tanıtımı Sağlık Bakanlığı'nda, Marama grubundan vokalist Agustin Casanova'nın katılımıyla yapıldı.

'Cinsellik gurusu' aynı zamanda kadınları Uruguay'daki yasal kürtaj sınırı olan 12 haftadan önce hamileliği nasıl sona erdirebilecekleri ve partnerlerinin şiddet kullanması durumunda ne yapabilecekleri konularında bilgilendiriyor.