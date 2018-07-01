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Spor

Uruguay, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu

Uruguay - Portekiz: 2-1 SOÇİ,(DHA) STAT: Fisht HAKEMLER: Cesar Ramos Palazuelos, Marvin Torrentera, Miguel Hernandez URUGUAY: Muslera, Gimenez, Godin, Caceres, Bentancur (Dk

01 Temmuz 2018 01:59

Uruguay - Portekiz: 2-1

SOÇİ,(DHA)

STAT: Fisht
HAKEMLER: Cesar Ramos Palazuelos, Marvin Torrentera, Miguel Hernandez
URUGUAY: Muslera, Gimenez, Godin, Caceres, Bentancur (Dk. 64 Rodriguez), Nandez (Dk. 81 Sanchez), Torreira, Vecino, Laxalt, Suarez, Cavani (Dk. 74 Stuani)
PORTEKİZ: Patricio, Ricardo Pereira, Pepe, Fonte, Guerreiro, William, Adrien Silva (Dk. 65 Quaresma), Bernardo Silva, Joao Mario (Dk. 85 Fernandes), Guedes (Dk. 74 Andre Silva), Ronaldo
GOLLER: Dk. 7 - Dk. 62 Cavani (Uruguay) - Dk. 55 Pepe (Portekiz)
SARI KART: Ronaldo (Portekiz)

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Uruguay, Portekiz\'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Uruguay çeyrek finale yükselirken, Portekiz turnuvaya veda etti. Uruguay\'ın çeyrek finaldeki rakibi, Fransa olacak.
Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera, karşılaşmaya Uruguay formasıyla ilk 11\'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Portekiz forması giyen Beşiktaşlı oyunculardan Pepe, maça ilk 11\'de başlayarak karşılaşmanın tamamında forma giydi ve 55\'inci dakikada skoru 1-1 yapan gole imza attı. Ricardo Quaresma ise 65\'inci dakikada Adrien Silva\'nın yerine oyuna dahil oldu.

7\'nci dakikada Suarez\'in sol kanattan içeri kestiği topa yükselerek kafa vuruşu yapan Cavani, ağları sarstı: 1-0.
55\'inci dakikada Guerreiro\'nun sol kanattan yaptığı ortaya sert bir kafa vuruşu yapan Pepe, skoru eşitledi: 1-1.
62\'nci dakikada Bentancur\'un pasına gelişine bir vuruş yapan Cavani, şık bir gole imza attı ve takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.
Karşılaşma Uruguay\'ın 2-1\'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

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