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Dünya

Ursula Von Der Leyen ve Josep Borrell Kiev'de

İkiliyi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski karşıladı

08 Nisan 2022 20:20

Ukrayna’nın Buça kentini ziyarete gelen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’i ülkenin başkenti Kiev’de karşıladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına batı ülkelerinin tepkisi sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkent Kiev'de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i karşıladı.

Ukrayna'nın Bucha kentini ziyareti sonrası Kiev'e gelen von der Leyen ve Borell'in Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

 
Video Kaynak: Alex Tiffin
 
 
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