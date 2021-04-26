Ursula Von der Leyen sandalye kriziyle ilgili konuştu: Kendimi kırgın ve yalnız hissettim

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Ankara'da gerçekleşen AB-Türkiye Zirvesi'nde kendisine koltuk gösterilmemesinin "kadın olmasıyla alakalı olduğunu" belirterek, "Ben incindim, bir kadın ve Avrupalı olarak kendimi yalnız hissettim" diye konuştu. Leyen Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasıyla ilgili de endişelerini ifade etti.

6 Nisan tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB liderlerini Ankara'da bir araya getiren görüşmede Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'e sandalye verilmiş ancak Von der Leyen ayakta kalmıştı. Leyen kısa bir şaşkınlık yaşadıktan sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşındaki kanepeye oturmuştu.

Euronews'te yer alan habere göre; Charles Michel ile Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda 25 Mart'ta yapılan AB Liderler Zirvesi'nin sonuçları ve protokol olayıyla gündeme gelen 6 Nisan'daki Türkiye ziyaretleri hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

Sözlerine, "Avrupa Komisyonu'nun ilk kadın başkanı olduğunu" hatırlatarak başlayan Leyen, buna rağmen Ankara'da kendisine uygun bir muamele görmediğini söyledi.

Leyen, "Takım elbiseli ve kravatlı olsaydım bunlar olur muydu? Önceki toplantıların görüntülerinde sandalye eksikliği göremedim. Bu görüntülerde kadın da göremedim. Bu meclisin özellikle kadın üyeleri de geçmişte benzer şeyler yaşamıştır. Nasıl hissettiğimi çok iyi bildiğinizden eminim. Ben incindim, bir kadın ve Avrupalı olarak kendimi yalnız hissettim" diye konuştu.

Kameraların bu olayı çekmesi sebebiyle tüm dünyada geniş yankı bulduğunu ifade eden Leyen, "Ancak dünyadaki birçok kadın benim gibi şanslı değil. Pandemi sürecinde birçok kadın ve çocuk şiddet mağduru olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Daha büyük bir krize yol açmak istemedim"

Michel ise sandalyesini o esnada Von der Leyen'e bırakması gerektiğini belirterek, "Türkiye ile 27 üyeli Avrupa Birliği arasında ilişkiler gittikçe kötüleşiyor. Böyle davranarak, daha da büyük bir krize yol açmak istemedim." ifadelerini kullandı.

Kamuoyu önünde konuyla ilgili birkaç kez özür dilediğinin altını çizen Michel, "Michel, " Leyen ve ben, böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için söz verdik ve protokol ile diplomasi ekiplerimize bunun için gerekli talimatları verdik. Bu görüntülerin birçok kadını gücendirdiğini anlıyorum. Burada kadınlara ve cinsiyet eşitliğine olan tam ve mutlak desteğimi tekrar teyit ediyorum" diye konuştu.

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