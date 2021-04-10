AB Konseyi Başkanı Michel, Komisyon lideri von der Leyen'in ayakta bırakılmasıyla ilgili konuştu: Geceleri iyi uyuyamıyorum

T24 Dış Haberler

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti sırasında meydana gelen protokol krizinden sonra geceleri uyumakta zorlandığını söyledi.

Salı günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de Avrupa Birliği liderleri ile yaptığı görüşmelerde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e yer gösterilmemiş, AB Komisyonu'nun ilk kadın lideri, Erdoğan ve Michel yerleştirilen iki sandalyeye oturduktan sonra ayakta kalmıştı. Daha sonra çekilen görüntülerde von der Leyen'in mevkidaş olmamalarına rağmen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile karşılıklı, Erdoğan ve Michel'den uzakta bir kanepede oturduğu görülmüştü.

Alman Handelsblatt gazetesine konuşan Michel, "Sahne kafamda sürekli oynadığı için geceleri iyi uyumadığımı açıkça belirttim" dedi.

Michel, "Mümkün olsa zamanda geriye gidip olanları değiştirirdim" diye konuştu.