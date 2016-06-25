Urlalılar 23 yıllık mücadeleyi kazandı; taş ocakları kapanıyor

İzmir’de taş ocaklarına karşı mücadele eden köy sakinlerinin 23 yıllık mücadelesi kazanımla sonuçlandı. Danıştay 14. Dairesi, birinci derece doğal SİT alanındaki madenlerle ilgili olumlu ÇED Raporu’nu iptal etti.

İzmir Urla’da Yağcılar ile İçmeler köyü sakinleri, yaşam alanlarını tehdit eden taş ocağına karşı 23 yıllık mücadeleyi kazandı.

imctv.com.tr'nin haberine göre; Danıştay 14. Dairesi, birinci derece doğal SİT alanı olarak ilan edilmesinden sonra kapatılan, ancak sonrasında alınan özel izinlerle faaliyetlerini sürdüren taş ocağının Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunu iptal etti.

“Taş ocağının kapatılmasını sağlayacağız”

Köylüler karardan dolayı büyük sevinç yaşarken, avukatları Şehrazat Mercan taş ocağının kapatılması için valilik ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Avukat Mercan kararı şöyle değerlendirdi:

“Bu alan için 23 yıldır mücadele ediyorduk. Birçok mahkeme bizim lehimize karar verdi ancak her seferinde çeşitli yollar ve yöntemlerle bu kararlar uygulanmadı.

“Bu karar artık kesinleşti. Hiçbir itiraz mercii kalmadı. Tüm kurumlara başvurumuzu yapacağız ve elimizdeki kararla taş ocağının kapatılmasını sağlayacağız.”

Ne olmuştu?

Bölge halkı 1993 yılında tesislerin yerleşim yerine yakın olması, hem zeytinlere hem de endemik bitki yapısına zarar verdiği için hukuk mücadelesi başlatmıştı.

Mahkeme, farklı tarihlerde köylüler lehine ‘kararlar’ verdiyse de, taş ocağını işleten şirketin girişimleri ve yeni izinler nedeniyle bu kararlar bir türlü uygulanamadı.

Şirket, son olarak 2013’te aldığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporuyla bir kez daha üretimini sürdürdü.

Bunun üzerine 2014’te köylüler ve çevreciler, raporun iptali için 1. İdare Mahkemesi’nde yeniden dava açtı. Ancak mahkeme, iptal istemini reddetti.

Bu kez köylüler adına davayı takip eden avukatlar, Danıştay’a temyiz başvurusunda bulundu.

Kısa süre sonra davayı sonuçlandıran Danıştay 14. Dairesi, idare mahkemesinin verdiği ‘red’ kararını bozdu, ardından da istisna olarak değerlendirilen bir yöntemle davanın esasına girip ‘ÇED olumlu kararını’ iptal etti.