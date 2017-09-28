Urla'daki cinayette tutuklu sayısı 7 oldu

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Urla İlçesi\'nde 26 yaşındaki Deryan Kırmızıbel\'in 5 ay önce başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 7\'ye yükseldi.

Urla\'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Deryan Kırmızıbel\'i geçen 20 Nisan\'da telefonla arayan yakınları, ulaşamayınca polise haber verdi. Arama çalışmalarını bir yandan da kendileri sürdüren yakınları, Kırmızıbel\'i, Urla\'daki Çakallar Mevkii\'nde yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen ekipler, Deryan Kırmızıbel\'in dövülüp, başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Urla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir süre önce, 10 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden adliyeye sevk edilen G.P., E.C., O.D., C.Ö. ve S.Ö. tutuklandı. Gözaltındaki diğer 5 şüpheli de işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Son gruptaki şüphelilerden F.P ve C.G.Y, cinayete yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. B.T, T.B.K. ve E.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 7\'ye yükseldi.

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