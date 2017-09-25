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Urla'daki cinayette 5 tutuklama

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla İçesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Deryan Kırmızıbel'in 5 ay önce başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı

25 Eylül 2017 22:49

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Urla İçesi\'nde yaşayan 26 yaşındaki Deryan Kırmızıbel\'in 5 ay önce başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 5\'i tutuklandı.
Urla\'nın tanınmış fırıncılarından Kadir Sefa\'nın damadı olan evli ve iki çocuk babası Deryan Kırmızıbel\'i geçen 20 Nisan\'da telefonla arayan yakınları, bir türlü ulaşamadı. Bunun üzerine durum polise bildirildi. Arama çalışmalarını bir yandan da kendileri sürdüren yakınları, Kırmızıbel\'i, Çakallar Mevkii\'nde yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen ekipler, Deryan Kırmızıbel\'in dövülüp, başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.
Urla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir süre önce, ilk başta 7, ardından da 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki toplam 10 kişiden, işlemleri tamamlanan 5\'i adliyeye sevk edildi. Kırmızıbel cinayetinin şüphelileri G.P., E.C., O.D., C.Ö. ve S.Ö. tutuklandı. Diğer zanlıların işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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