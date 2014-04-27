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Urla'da villa gerginliği; jandarma dava açan avukatları alıkoydu

İzmir Urla'da Başbakan Erdoğan'ın çocuklarının da villarının bululnduğu yere incelemek yapmak isteyen 20 avukat jandarma trarafından alıkonuldu

27 Nisan 2014 00:53

İzmir Urla’da Başbakan Tayyip Erdoğan’a ait olduğu ileri sürülen villalarla ilgili dava açan bir grup avukat, villaların bulunduğu Zeytineli Köyü’ne yaptıkları keşif gezisinden dönerken jandarma tarafından durdurularak alıkonuldu. Aralarında Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Ali Arabacı, İzmir Barosu yöneticisi Ayşegül Altınbaş ve Bursa Barosu yöneticisi Eralp Atabek’in de olduğu yaklaşık 20 avukat jandarma gözetiminde uzun süre bekletildi. Tutanak tutulmasının ardından avukatlar serbest bırakıldı.

Radikal'den Elif İnce'nin haberine göre, avukatlardan Emre Baturay Altınok, İzmir Seferihisar’da düzenlenen Türkiye Barolar Birliği Kent ve Çevre Komisyonu toplantısının sonrasında davalık villaların bulunduğu Zeytineli Köyü’ne gittiklerini fakat villaların bulunduğu siteye girmelerine izin verilmediğini, bölgeden araçlarıyla ayrılırken bir grup sivil tarafından araçlarının taşlandığını ve ardından jandarma tarafından yollarının kesildiğini anlattı.

Altınok, ‘’Teknik olarak gözaltındayız, tutanak tutuldu ve jandarma bizi iki saattir araçlarımızla yol kenarında tutuyor. ‘Konut dokunulmazılığının ihlali için işlem yapacağız’ dediler, tüm araç konvoyunu durdurdular. Savcı bizimle görüşmeyi kabul etmedi, kimlik tespiti yapılmasını söyledi fakat hakkımızdaki iddia nedir bilmediğimiz için kimliklerimizi vermedik’’ diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın da ev sahibi olduğu iddia edilen Urla Zeytineli’ndeki arazinin Kasım 2013’te yapılaşmaya izin verilmeyen ‘1. derece doğal sit’ statüsünden, eski yönetmeliğe göre ‘3. derece doğal sit’ alanına denk olan ve yapılaşmaya izin verilen ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’na düşürüldüğü Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nin bilgi edinme başvurusuyla ortaya çıkmıştı. Basında yer alan ses kayıtlarının ardından gündeme oturan villalarla ilgili Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları, ‘Doğal Sit Statüsü Değişikliğinin iptali yolunda işlemin geri alınması” konulu bir dava açmıştı.

Jandarmanın alıkoyduğu avukatlar arasında Erol Çiçek, Eralp Atabek, Ali Arabacı, Bora Sarıca, Bülent Kaçar, Cem Altıparmak, Ayşegül Altınbaş, Safiye Yüksel, Berrin Esin Kaya, Tuncay Koç, Ömer Erlat, Berna Babaoğlu Ulutaş, Bedrettin Kalın, Hande Atay, Emre Baturay Altınok, Arif Alı Cangı, Bülent Tokuçoğlu var.

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