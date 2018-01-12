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Urla'da üniversite yerleşkesinden denize akan fuel oil, kirliliğe neden oldu (3)

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA İzmir'in Urla ilçesinde Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ndeki yakıt tankının vanasından sızan fuel oilin, yağmur tahliye kanalıyla iskelede denize akmasıyla ilgili Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nden açıklama yapıldı

12 Ocak 2018 18:42

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA
İzmir\'in Urla ilçesinde Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi\'ndeki yakıt tankının vanasından sızan fuel oilin, yağmur tahliye kanalıyla iskelede denize akmasıyla ilgili Ege Üniversitesi Rektörlüğü\'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Su Ürünleri Fakültesi Urla Yerleşkesi\'nde 11 Ocak 2018 Perşembe günü saat 17.55\'te kalorifer dairesinin kazanında teknik bir arızadan dolayı kalorifer yakıtının denize boşaldığı görevli personelimiz tarafından tespit edilmiştir. 20 dakika boyunca 150 litre kalorifer yakıtının denize karıştığı belirlenmiştir. Tespitin ardından anında yetkili firma yönetimimiz tarafından çağrılmış ve temizlik çalışmaları başlatılmıştır. Olayın hemen ardından yapılan hızlı müdahale ile sızıntının açık denize ulaşması engellenmiştir. Limanda hapsedilen kirlilik için çalışmalar devam etmektedir. Limandaki kirlilik tamamen bertaraf edilene kadar temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülecektir. Rektörlüğümüz tarafından olayla ilgili gerekli incelemeler sürmektedir\" denildi.

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