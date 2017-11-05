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Urla'da 'taş ocağı' eylemi; Lavantama, kekiğime, kekliğime dokunma

İZMİR, (DHA) - İZMİR’in Urla ilçesinde yapılmak istenen taş ocaklarına karşı çıkanlar, 'Yaşam Şenliği'nde buluştu

05 Kasım 2017 21:51

İZMİR, (DHA) - İZMİR’in Urla ilçesinde yapılmak istenen taş ocaklarına karşı çıkanlar, \'Yaşam Şenliği\'nde buluştu. İzmirliler, üzerinde \'Lavantama, kekiğime, kekliğime dokunma\', \'Zeytin hayatır, dokunma\', \'ÇED\'ini de al git, Haydar\' yazılı dövizler açtı.
Yarımada Bölgesi’nde, son yıllarda sayıları artan taş ocaklarına karşı bir araya gelen İzmirliler, \'Yaşam Şenliği\'nde bir araya geldi. Urla’nın Gülbahçe Mahallesi’nde, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi’ne tahsisli arazi içinde açılması planlanan taş ocağı için ÇED süreci başlatılmıştı. Buna karşı yüzlerce kişi, köy meydanında hem yetiştirdikleri ürünleri sattı hem de üzerinde \'Lavantama, kekiğime, kekliğime dokunma\', \'Zeytin hayatır, dokunma\', \'ÇED\'ini de al git, Haydar\' yazılı dövizler açtı. Yürüyüşe CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Özcan Purçu ile Musa Çam, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Şehrazat Mercan ve sivil toplum kuruluşları, çevre ve doğa derneklerinin temsilcileri de katıldı.

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