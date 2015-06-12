Urla'da su altı arkeoloji müzesi açılıyor

İzmir Urla’daki su altı kazı çalışmalarında elde edilen materyallerin sergilenebilmesi için Urla Sualtı Arkeoloji Müzesi açılıyor.

İHA'da yer alan habere göre; çalışmaları, Urla Belediyesi, Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ANKÜSAM) ve Vehbi Koç Vakfı işbirliği ile birlikte yürütülen sualtı arkeoloji müzesi 17 Haziran'da Urla'da hizmete açılacak.

Dünyada sayılı sualtı arkeoloji müzesinden biri olacak olan merkezde; kütüphane, konferans salonu, laboratuvar, misafirhane ve arkeolojik kazılarda çıkan eserler sergilenecek.

Deneysel arkeoloji projeleri kapsamında yapılan Uluburun II, Kybele, Kiklad teknelerinin ve kazılarda açığa çıkartılan evlerin bire bir kopyalarının sergileneceği bir sergi alanın da oluşturulacağı merkezde ayrıca antik çağda üretim şekillerini gösteren her türlü dokümana da ulaşılacak.