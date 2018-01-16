T24 LogoT24 Logo
Gündem

Urla'da deniz yüzde 95 temizlendi

İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nin İzmir'in Urla ilçesindeki kampusunda meydana gelen kalorifer yakıtı sızıntısı nedeniyle oluşan deniz kirliliğinin yüzde 95 oranında temizlendiği bildirildi

16 Ocak 2018 14:07

İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi\'nin İzmir\'in Urla ilçesindeki kampusunda meydana gelen kalorifer yakıtı sızıntısı nedeniyle oluşan deniz kirliliğinin yüzde 95 oranında temizlendiği bildirildi. Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Okan Akyol, bölgede avlanan deniz ürünlerinin tüketilmesinin insan sağlığı açısından herhangi bir sorun oluşturmayacağını söyledi.
Ege Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Urla ünitesi kampüs alanında yer alan kalorifer kazanındaki şamandıra sistemini kontrol eden elektronik devrede geçen perşembe akşamı meydana gelen arızadan dolayı yaklaşık 20 dakika süreyle 150 litre kalorifer yakıtı yağmur suyu tahliye kanalından Urla İskele Limanı\'nda denize boşaldı. Olayın hemen ardından özel bir firma temizleme çalışmalarına başladı. İskelenin giriş bölümü, yakıtın açık denize yayılmaması için solvent barlarla kapatıldı. Ayrıca su yüzeyine, fuel oili emmesi için özel maddeden yapılmış pedler atıldı. Bu yöntemle ve devam edilen çalışmalarla, deniz yüzeyindeki kirliliğin yüzde 95 oranında giderildiği belirtildi.
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Okan Akyol, bölgede avlanan deniz ürünlerinin tüketilmesinin insan sağlığı açısından herhangi bir sorun oluşturmayacağını söyledi. Limanda oluşan kirlilik nedeniyle herhangi bir balık veya diğer bir canlı kaynağının ölümüne rastlanmadığını ifade eden Prof.Dr. Okan Akyol, şöyle konuştu:
\"Böyle bir durumda sualtındaki canlıların kirlenen bölgeden hızla uzaklaştığı ve ortam normale dönene kadar bir daha aynı bölgeye gelmediği biliniyor. Bu alan aynı zamanda balıkçı barınağı ve yat limanı olarak kullanılıyor ve limanda herhangi bir balıkçılık faaliyeti sürdürülmüyor. Urla’nın balıkları genellikle Adalar civarı (Çiçek Adaları) ve Kumdenizi mevkiinden avlandığından, bu kirlilikten etkilenmeleri söz konusu değil. Dolayısıyla, bu olaya bağlı olarak bölgede avlanan su ürünlerinin tüketilmesinde insan sağlığı açısından herhangi bir tehlike bulunmamaktadır.\"
TEMİZLİK İŞLEMLERİNDE SON AŞAMAYA GELİNDİ
Kısa sürede kontrol altına alınan kirliliğin tamamen ortadan kaldırılması için çalışmalarda sona gelindi. Ege Üniversitesi ve ilgili kurumların desteği ile yüzeyde biriken akaryakıt büyük oranda temizlendi. Kalan kısmın temizliğinin ise bu hafta tamamlanması planlandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA EGESuFakültesiUrlaFakültesi AvlamaTeknolojisi BölümüProf Dr Okan AkyolEgeFakültesi UrlaLimanıOlayınAyrıcaBuLimandaUrlanınAdalarAdalarıKumdeniziDolayısıylaSON AŞAMAYA GELİNDİ KısaKalan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24