Urla'da 28 kaçak göçmen yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’in Urla ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek için hazırlık yapan, aralarından kadın ve çocukların da bulunduğu, çoğu Afrikalı 28 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 3 organizatör de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunkuyu mevkisindeki ormanlıkta, 2 aracın içinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye yapılan baskında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu araçlardaki 28 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçirme hazırlığında olduğu belirlenen 3 organizatör ise gözaltına alındı. Çoğu Afrika kökenli kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltındaki 3 şüphelinin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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