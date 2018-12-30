T24 LogoT24 Logo
Gündem

Urla'da 109 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına  çıkmaya çalışan 109 kaçak göçmen yakalandı

30 Aralık 2018 07:57

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına  çıkmaya çalışan 109 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör A.Ç, M.T. ve Filistin uyruklu M.Y. ise tutukladı.
Urla İlçe Jandarma Komutanlığı, yasa dışı yollardan yurt dışına geçme hazırlığı yapan grubun Demircili Mahallesi sahil kesiminde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma, bölgeye operasyon düzenleyerek, 109 kaçak göçmen ve 3 organizatörü gözaltına aldı. Operasyonda yakalanan ve organizatör oldukları iddia edilen A.Ç, M.T. ve Filistin uyruklu M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kaçak 109 göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HalilKARABIYIKİZMİR DHAUrlaOrganizatör AFilistinJandarma KomutanlığıDemircili MahallesiOperasyondaKaçakGöçMüdürlüğü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24