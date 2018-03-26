Urla Ot Bayramı'nda yarışmalı final

İZMİR, (DHA)- HER yıl büyük ilgiyle karşılanan Urla Ot Bayramı’nın finali Özbek köyünde ot tanıma yarışması ve yöresel yemek sunumuyla sonlandı. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, bu etkinliğin sürdürülebilir turizmi destekleyen bir çalışma olduğunu vurguladı.

Urla Doğal Sofra Gönüllüleri, Özbek Muhtarlığı’nın yanı sıra, Urla Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yapılan Urla Ot Bayramı’nda konuşan Başkan Sibel Uyar, ilçenin her yöresinde farklı bir kültür ve lezzet olduğunu vurgulayarak, \"Ürün çeşidimiz bol. Üreticimiz çalışkan, toprağımız bereketli. Bize düşen görev bu bereketi korumak, verimi arttırmak, kıymet bilmek\" dedi. Urla’nın marka değeri doğrultusunda mutfak kültürü ve gastronomi turizmi için büyük bir potansiyel taşıdığının altını çizen Uyar, \"Mart Dokuzu Urla Ot Bayramı, yerel ekonomik kalkınmanın sağlanması için gerçekleştirilen bir gastronomi turizmi etkinliğidir. Enginar Festivalimiz, Bağ Bozumu Şenliğimiz, Kavun Festivalimiz ve daha niceleri, salt eğlenmek için yapılan etkinlikler değildir. Urla’nın sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen planlı, programlı eylem planlarıdır\" diye konuştu.

OT TANIMA YARIŞMASI

Özbek köyünde çeşitli otların bulunduğu tarlada vatandaşlar otları keşfe çıktı. Doğal Sofra Gönüllüleri tarladaki otları katılanlara tek tek tanıttı. Daha sonra yapılan yarışmada en iyi ot tanıyan Afet Deniz birinci, Suzan Deniz ikinci ve Füsun Durdum Seyhan ise üçüncü oldu. Yarışmacılara ödüllerini Belediye Başkanı Sibel Uyar, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ile Belediye Meclis üyesi Ögün Ünal Yücel verdi. Özbek köyünde en iyi standı kuran Birben Kayışlı’ya da ödül verildi.



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