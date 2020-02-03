Urla'da eski CHP milletvekilinin bürosu kurşunlandı

CHP'nin 22 ve 23. dönem milletvekillerinden ve Urla'nın eski belediye başkanlarından Bülent Baratalı'nın, avukat oğulları Yusuf ve Yiğit Baratalı ile çalıştıkları avukatlık bürosuna silahla ateş edildi.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, Baratalı'nın, Urla'da kendi adını taşıyan Bülent Baratalı Bulvarı üzerindeki avukatlık ofisine ateş açıldı. Olaya ilişkin polis, ofisin duvarlarında mermi çekirdekleri tespit etti. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Bülent Baratalı'nın oğullarından Yiğit Baratalı'nın, Çeşmealtı'ndaki evinin önünde park ettiği otomobili de 28 Ocak'ta kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğramış, otomobile 3 kurşun isabet ettiği tespit edilmişti.