Urla'da 4 milyon metrekarelik alanda turizm tesisi ve madencilik yapılmasının önü açıldı

İzmir'in Urla ilçesinde 15 milyarlık 'Yeni Çeşme" adlı proje geliştireceği iddia edilen 4 milyon metrekarelik alan içindeki arazilerin koruma statüsüyle ilgili yeni bir karar açıklandı. Bölgede, turizm tesisi, düşük yoğunluklu yerleşim yerleri hatta madencilik yapmanın önü açıldı.

Türkiye’nin gözde tatil beldelerinden Urla’nın koruma statüsüyle ilgili yeni karar açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda şu ifadeler kullanıldı:

“İzmir Urla’da yer alan 38. Grup (Karaköy-Zeytineli Etabı) doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle, Bakanlık Makamının 17 Kasım 2021 tarihli oluru ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü koruma Alanı” olarak tescil edilmiştir.

“Doğal Sit-Kesin Korunacak hassas Alan”ın tesciline ilişkin idari süreç ise devam etmektedir.

İlke kararı 2019'da değiştirildi

2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı”nda, “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü koruma Alanı”nda yapılabilecekler şöyle sıralanıyor:

Turizm tesisleri, yat limanı, tekne imal ve çekek yeri ve depolama tesisi yapılabilir.

Düşük yoğunluklu yerleşim yerleri olarak planlanabilir.

Yoğunluk, koruma amaçlı imar planlarında belirlenebilir.

Madencilik faaliyetleri yapılabilir.

Kum, çakıl, taş maden vb. malzeme alınabilir. Bu amaçla ocak açılabilir.

Mevcut ruhsatlı yapılar mevcudiyetini korur.

Sanayi tesisine izin verilmez ancak mevcut tesisler kullanılabilir.

Suudi grubun 15 milyar dolarlık proje yapacağı iddiası

Koruma statüsü değiştirilen bölgeyi de kapsayan alan, 13 Eylül 2019'da 1532 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "Turizm ve Koruma Kapsamı Turizm Gelişme Bölgesi" olarak ilan edilmişti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un dev turizm merkezi yapılacağını açıkladığı bölgede geçtiğimiz yıl Suud Albassam Grup’un 15 milyar dolarlık proje geliştireceği iddia edilmişti.

4 milyon metrekare alana yayılan ve “Yeni Çeşme” adı verilen projede, eğlence adaları, yatlar için yeni kanal projesi var.