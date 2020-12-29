Urla Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Kaymakam Önder Can görevden alındı

İzmir Urla Belediyesi'ne atanan kayyım sonrası atanan Urla Kaymakamı Önder Can, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden aldı. Can'ın yerine Antalya'nı Kemer ilçesi kaymakamı Murtaza Dayanç atandı.

Kaymakam Can, 'FETÖ soruşturması' kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine belediye başkanlığına kayyım olarak atanmıştı.

Kaymakam Önder Can'ın görevden alınmasına ilişkin Urla Belediyesi ve Urla Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapılmazken Cumhuriyet'in ulaştığı Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Urla Kaymakamı olarak atandığını bildirdi.