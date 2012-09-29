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Sağlık

Uruguay'da kürtaj yasal hale geldi

Uruguay'da yapılan oylama sonucu kürtaj yasalaştı

29 Eylül 2012 11:21

Uruguay'da parlamentonun alt kanadında yapılan oylamada, kürtajın yasal hale gelmesi kararı çıktı.
Kongre'deki oylamayı kürtaj yanlıları, 50'ye 49 kazandı.

Senato'da yapılacak oylamada da benzer sonucun ortaya çıkması bekleniyor.Bu durumda Uruguay, sosyalist Küba dışında, kürtajın herkes için yasal seçenek haline geldiği tek Latin Amerika ülkesi olacak.

Uygulama sonuçlandığında, Uruguaylı kadınlar hamileliklerinin ilk 12 haftasında kürtaj kararı alabilecek.
Fakat en az üç sağlık uzmanından muhtemel sağlık riskleri ve hamileliği sonlandırma dışındaki seçenekler konusunda danışmanlık almaları gerekecek.

Kadının hayatına yönelik bir risk olduğu taktirde, fetusta hayatını sürdürmesini engelleyici sakatlık tespit edilmişse veya hamilelik bir tecavüz sonucu gerçekleşmişse, yasal kürtaj süresi 14 haftaya çıkarılabilecek.

Bu yasa hakkında AP'ye konuşan Kadınlar ve Sağlık adlı sivil toplum kuruluşunun direktörü Marta Agunin, yeni düzenlemeyi yeterli bulmayarak, '25 yıldır uğrunda savaştığımız yasa bu değil'dedi.

CIFRA adlı şirket tarafından yapılan kamuoyu yoklamasına göre, Uruguaylıların yüzde 52'si kürtajı desteklerken, yalnızca yüzde 34'ü karşı çıkıyor. Yoklamada, yüzde 3,4'lük yanılma payı bulunuyor.

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