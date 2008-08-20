Urfi Çetinkaya yeniden yargılanacak

Yargıtay, İstanbul'da düzenlenen ve 507 kilogram eroinin ele geçirildiği "Son Tango" adlı operasyona ilişkin açılan davada 24'er yıl hapis cezasına çarptırılan Urfi Çetinkaya ile

diğer 2 sanık hakkındaki hükmü bozdu.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 19 Nisan 2007'de karara bağlanan "Son Tango Operasyonu" davasına ilişkin, 14 sanık yönünden yapılan temyiz incelemesini tamamladı.

İnceleme sonucu, sanıklardan Hüseyin Uysal, Mehmet Yılmaz, Mehmet Ali Yılmaz, Orhan Tekin, Seracettin Dinçer, Fuat Seyfi Şark, Sedrettin Çekici ve Necdet Kaya hakkında yerel mahkemece yapılan yargılamanın yasalara uygun olduğunu, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığını ve vicdani kanının dosya içerisindeki belge ile bilgilerle uyumlu olarak, kesin verilere dayandırıldığını belirten yüksek mahkeme, bu sanıklara verilen ve 2 yıl 6 ay ile 18 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarını onadı.

Hasan Çüter hakkındaki kararın bozulması yönündeki talebi kabul etmeyen 10. Daire, Faruk Alpaslan hakkında mahkemece verilen "görevsizlik kararı"na ilişkin itiraz yerinin ise Cumhuriyet Savcılığı olduğunu belirterek, bu kararla ilgili temyiz talebini de reddetti. Yüksek

Mahkeme, Muzaffer Dinçer hakkındaki beraat kararını da onadı.

Daire, sanıklardan Urfi Çetinkaya, bacanağı Talip Doğan ve Enver Sarı hakkındaki 24'er yıllık hapis cezası kararının, "mahkeme aşamasında yöntemine uygun dinlenilmediği halde, kolluk kuvvetlerince soruşturma aşamasında 'gizli tanık' olarak dinlenen muhbirlerin beyanlarının hükme esas alınamayacağı dikkate alınarak, mevcut diğer delillere göre Çetinkaya'nın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğinin" gözetilmediğini kaydetti.

Yüksek Mahkeme, bu 3 sanığa lehe olan kanun belirlenerek bütün halinde uygulanması gerekirken eski TCK ile yürürlükteki yeni TCK'nın karma olarak uygulandığını ifade ederek, Çetinkaya, Doğan ve Sarı yönünden verilen hükmün bozulmasını kararlaştırdı.

Çetinkaya, Doğan ve Sarı, önümüzdeki günlerde İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanacak.

İstanbul'da 2003 yılının Kasım ayında düzenlenen "Son Tango" isimli operasyonda, o güne kadar yakalanan en yüklü miktar olan 507 kilogram eroin ele geçirilmişti.