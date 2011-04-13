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Politika

Urfa’da üç İbrahim’in zorlu sınavı

İbrahim Tatlıses tedavide. İbrahim Binici ağır bir trafik kazası atlattı. İbrahim Ayhan cezaevinde.

13 Nisan 2011 03:00



 

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA





İbrahim Tatlıses tedavide. İbrahim Binici ağır bir trafik kazası atlattı. İbrahim Ayhan cezaevinde.    



Siyasi partilerin açıkladığı listelerle ortalığın toz duman olduğu Şanlıurfa’da 11 bağımsız aday yarışacak. Aşiretlerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak yarışta,  aynı adı taşıyan İbrahim’leri zorlu bir sınav bekliyor. AKP’nin aday göstermediği sanatçı İbrahim Tatlıses, BDP’nin desteklediği iki aday İbrahim Binici ve İbrahim Ayhan, hem birbirleriyle hem de kaderleriyle yarışacak.





İbrahimlerin zorlu yarışı



Tatlıses Almanya’da tedavisiyle boğuşuyor. Kampanyasını bizzat yürütemeyeceğine dikkat çekiliyor. BDP’nin desteklediği adaylardan mevcut milletvekili İbrahim Binici, bir süre önce ağır bir trafik kazası geçirdi. Yoğun bakımdan çıkan Binici evinde dinleniyor. İbrahim Ayhan ise,  KCK davasından cezaevinde.





Aşiretlerin büyük yarışı



11 bağımsız aday arasında aşiretlerin önde gelen isimleri dikkat çekiyor. AKP’nin listeye koymadığı Zülfikar İzol, Zeynel Fatih Şıhanlıoğlu, Mahmut Cevheri ve Ahmet Bucak.





İzol: Tatlıses seçilebilir





AKP listesinde yer bulamayan Zülfikar İzol, kentteki son durumu T24’e değerlendirdi.  Listelerin açıklanmasından sonra büyük huzursuzluk yaşandığın anlatan İzol,  AKP’nin 6 adayını ‘dışarıdan’ diye nitelendirdi. “Yanlışlığın faturası o siyasi partinin kendisine kesilir” diyen İzol,  Urfa’dan 5 bağımsız adayın parlamentoya girebileceğine dikkat çekiyor. İzol’a göre, siyasi partilerin adayları da hesap edilirse, bağımsızların 27 bin oy alması gerekiyor. 



“Kimler seçilir’  sorusuna Zülfikar İzol, kendisinin dışında BDP’nin desteklediği İbrahim Binici ve İbrahim Ayhan ve Ahmet Bucak’ı şanslı görüyor.  Almayanda tedavisi süren İbrahim Tatlıses de seçilebilir.





11 bağımsız adayın isimleri şöyle: İbrahim Ayhan. İbrahim Binici. Lütfü Doğru. Ahmet Ersin Bucak. Ömer Uçar. Mahmut Cevheri. Zülfikar İzol. Mehmet Dilan. Zeynel Fatih Şeyhanlıoğlu. Mahmut Yılmaz. İbrahim Tatlıses.



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