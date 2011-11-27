Urfa'da şalvarlı bir yogi

T24-

Vatan'ın haberine göre, cep telefonu eşliğinde çalınan Çin müziği ritminde uzman eğitmen Çiğdem Köklü yönetiminde grup üyelerinin vücut hareketleri ve nefes egzersizleri sırasında ortaya ilginç görüntüler çıktı.İlk kez yoga yapan bir grubu gören üzerinde poşu, şalvar ve palto bulunan 68 yaşındaki Mustafa Güneş, yoga yapan grubun arasına girerek, kendilerine gösterilen egzersizlerini yapmaya çalıştı. Yaklaşık 30 dakika süren egzersiz hareketlerinde Balıklıgöl’ü gezmeye gelenlerin, şaşkın bakışlarla yoga yapanları izleyip hareketleri cep telefonları ile görüntüledi.Yoga yapan grubun arasına girmeye utanan bazı belediye işçileri ve meraklılar grubun arkasında hareketleri tekrarlamaya çalıştı. Poşu ve şalvarıyla yoga yapan 68 yaşındaki Mustafa Güneş ise yaptığı hareketler sayesinde kendisini daha iyi hissettiğini adını ilk kez duyduğu yogayı çok sevdiğini söyledi.