Urfa'da öldürülen motorcular başları ezilerek değil kurşunlanarak öldürülmüş

Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi’nde, metruk bir evde kurşunlanmış cesetleri bulunan motosiklet tutkunu Engin Öksüz (33) ile Abdullah Türk’ün (51) cinayet şüphelilerinin yakalanması için Şanlıurfa Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı'nın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 20 kişilik özel bir ekip oluşturuldu ve Halfeti'ye gönderildi.

Milliyet'te yer alan haberde Görgü tanıkları ise olayla ilgili çok çarpıcı ifadeler verdi:

Motosiklet tutkunu olan emekli öğretmen Abdullah Türk ile uluslararası bir akaryakıt şirketinde çalışan Engin Öksüz, 15 gün önce Güneydoğu turuna çıktı. İstanbul'dan motosikletle yola çıkan 2 arkadaş, geçen pazartesi günü Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'ne ulaştı. İddiaya göre, Türk ve Öksüz, burada tanıştıkları kendileri gibi motosiklet tutkunu kişiyle birlikte dolaşmaya başladı. 2 arkadaş, internet üzerinden haberleştikleri yakınlarına, Birecik'te olduklarını ve tanıştıkları kendileri gibi motosiklet tutkunu kişiyle Halfeti'yi dolaşacaklarını söyledi. Bu iletişimin ardından Türk ve Öksüz'e bir daha ulaşamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirerek yardım istedi.

Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçlerince aranan Türk ve Öksüz'ün, dün sabaha karşı duyulan kötü koku ihbarıyla Halfeti'nin Çeken Mahallesi'ndeki metruk bir binada cesetleri bulundu. Motosiklet tutkunu 2 arkadaşın cesedi, olay yerinde yapılan inceleme sonrası Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Burada yapılan otopside, Türk'ün başından ve göğsünden, Öksüz'ün ise ensesinden bir kurşunla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Türk ve Öksüz'ün başlarında ezilme olmadığı da belirlendi.

Polisler, Türk ve Öksüz'ün motosikletlerini, cesetlerinin bulunduğu metruk evin yakınındaki 2 ayrı noktada araziye terk edilmiş olarak buldu.

Para ve eşyasına dokunulmamış

Polis, çifte cinayetin ardından olay yeri ile Türk ve Öksüz'ün motosikletlerinde parmak izi incelemesi yaptı. Olay yerinde yapılan incelemede, pazartesi günü öldürüldüğü tahmin edilen 2 arkadaşın yanlarındaki para, cüzdan, cep telefonu ve özel eşyasına dokunulmadığı, ayrıca cinayetin ardından cesetlerin üzerlerine toprak atılarak gizlenmeye çalışıldığı belirlendi.

Özel ekip kuruldu

Motosiklet tutkunu 2 arkadaşın öldürülmesinin ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kamuoyunda da yankı uyandıran çifte cinayetin aydınlatılması için İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı'nın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 20 kişilik özel bir ekip oluşturuldu ve Halfeti'ye gönderildi.

Halfeti'de çalışma başlatan özel ekip, cinayetin işlendiği bölgede inceleme başlattı, ölen 2 arkadaşın ailesi ve yakınlarının bilgisine başvurup, mobese kameralarını araştırdı. Yapılan araştırmada, pazartesi günü cinayetin işlendiği bölgeye doğru 1'inin üzerinde 2 kişinin bulunduğu 3 motosikletle 4 kişinin gittiğini saptayan polis, gece saatlerinde ise aynı bölgeden daha sonra üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin döndüğünü saptadı. Gece saatlerinde tespit edilen bu durumun ardından polis, motosikletli diğer 2 kişiden birinin, Türk ve Öksüz'ün ölümlerinden önce internetten son olarak bağlantı kurdukları yakınlarına bahsettikleri kendilerine Halfeti'yi dolaştıracağını söyledikleri kişinin olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Özel ekip, cinayetin işlendiği bölgede arazisi bulunanlar, güzergah üzerindeki akaryakıt istasyonları ile ilçe merkezinde onlarca kişinin ifadesine başvurarak, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

3 motosikletle 4 kişi vardı

Polis ekiplerinin çalışması sırasında bir fıstık tarlasında bekçilik yapan ismi öğrenilemeyen bir kişi, 3 motosikletliyi gördüğünü belirterek, "Benim bekçilik yaptığım tarla Yavuz Bingöl ve Ece Uslu'nun da oynadığı Karagül isimli dizinin çekimlerinin yapıldığı bölgede bulunuyor. Buraya 3 motosikletle gelen kişileri gördüm. Burada 2 kişi dizi çekimlerinin yapıldığı mekanda fotoğraf çektirmek istedi, ancak bir kişi yakındaki bir köye gidip dönüşte çektirmelerini istedi.

5-6 el silah sesi duydum

Bu konuşulanları duydum ve ardından bu kişiler motosikletle Çeken Mahallesi tarafına gitti. Hatırlamadığım bir saatte uzaktan 5-6 el silah sesi duydum. Silah sesinden sonra hareketlilik görmeyince, insanların öylesine havaya ateş ettiğini düşündüm" dedi.

Polis, bekçinin verdiği eşkal doğrultusunda ve mobese kameralarına yansıyan görüntülerle şüpheli 2 kişinin robot resimlerini çizdi. Bölgede motosiklet tutkunu olan ve motosikletleri bulunanları da tek tek mercek altına alan polis, elindeki robot resimle de karşılaştırarak soruşturmayı geniş çaplı olarak sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise cinayete ilişkin geniş çaplı soruşturma yürütüldüğünü, ulaşılan bilgi ve bulgular doğrultusunda şüphelilerin kısa sürede ele geçirilerek cinayetin aydınlatılacağını kaydetti.