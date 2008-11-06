Urfa'da 'Körfez Savaşı' görüntüleri

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi yakınlarında BOTAŞ'a ait petrol boru hattında meydana gelen patlamanın ardından ortaya çıkan görüntü Birinci Körfez Savaşı'nı akıllara getirdi. 1991'deki Körfez Savaşı sırasında Irak'ın Kuveyt sahillerine ham petrol pompalaması sonucu bir çevre felaketi yaşanmış, doğal hayat büyük zarar görmüştü.



BOTAŞ ekipleri, Bozova'nın Yalıntaş köyünden geçen Kerkük - Yumurtalık Petrol Boru Hattı'nın bulunduğu alandan sızan ve kurumuş bir dere yatağı aracılığıyla birkaç kilometrelik alana yayılan, ardından Atatürk Baraj gölü çevresinde biriken ham petrolü, kıyının iki yakasına gerilen özel aparatlar yardımıyla 1 kilometrelik bir alana hapsetti.



Ardından kontrollü olarak ateşe verilen alandaki yangın kısa sürede büyüyerek, kıyının büyük bir bölümünde etkili oldu.



Yangın sırasında Atatürk Barajı Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) ve Bozova Belediyesi'ne ait itfaiye araçları bölgede hazır bekletildi.



Jandarma ekipleri de yangının meydana geldiği bölgede güvenliği sağladı.



Halen devam eden yangının sönmesinin ardından yüzeyde biriken ham petrolün özel süngerlerle temizleneceği belirtildi.



Bozova Kaymakamı Mehmet Özel ve BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nden bir grup yetkili, yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulundu.



Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi yakınlarında BOTAŞ'a ait petrol boru hattında dün şebekedeki ani basınç değişiminden kaynaklanan bir patlama meydana gelmiş ve çevreye ham petrol yayılmıştı.



Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan, "Çok şükür sabotaj falan yok. Yapılan incelemede boru hattının içeriden dışarıya doğru kırıldığı belirlendi. Bu da olayın içerden, basınçtan kaynaklandığını gösteriyor. Korkulacak bir durum yok, ekipler çalışmalarını sürdürüyor" dedi.



2 kilometrelik alanı etkiledi



Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde ve Atatürk Barajı gölü yakınlarından geçen Kerkük - Yumurtalık Petrol Boru Hattında dün meydana gelen patlama nedeniyle sızan ham petrol, yaklaşık 2 kilometrelik alanı etkiledi.



BOTAŞ ekipleri, Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'nın bulunduğu alandan sızan ve kurumuş bir dere yatağı aracılığıyla birkaç kilometrelik alana yayılan ham petrolün çevreye yayılmasını önlemek amacıyla iş makineleriyle üzerine toprak serdi.



Patlamanın meydana geldiği bölgenin yakınında bulunan Atatürk Baraj Gölü kıyısına ham petrolün sızmasını önlemek amacıyla da iş makineleri aracılığıyla setler oluşturuldu.



Özel olarak getirtilen süngerlerle kıyı şeridindeki ham petrolün suya karışmaması için çalışma yürütüldü. Çalışmalara civar köylerden çiftçiler de traktörleriyle destek verdi.



Sızıntı nedeniyle tarım alanları zarar gören bazı üreticiler sabah saatlerinde BOTAŞ yetkilileriyle görüşerek, temizleme çalışmalarının en kısa sürede bitirilmesi ve zararlarının karşılanması talebinde bulundu.



Öte yandan sızıntının yaşandığı petrol boru hattındaki ham petrolün kokusu, rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa merkez ve Karaköprü beldesinde de geceden bu yana yer yer hissediliyor.



Ham petrolün kokusunu alan bir çok kişi, binalarında "doğal gaz kaçağı" olduğunu sanarak, emniyet ve doğalgaz şirketini aradı. Yetkililer ise kokunun petrol boru hattında meydana gelen patlamadan kaynaklandığını belirtti.



Rafetus kaplumbağası da etkilendi



Bu arada patlamanın ardından Bozova ilçesi yakınlarından geçen Atatürk Baraj Gölü kıyısına sızan ham petrol, bazı hayvanları da etkiledi.



Türkiye'de sadece Fırat ve Dicle nehirlerinde yaşadığı belirlenen ve "Fırat Yumuşak Kabuklu Kaplumbağası" olarak da adlandırılan "Rafetus euphraticus" türü bir yavru kaplumbağa ile su tavuğu sızıntıdan etkilendi

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Vücutlarına yapışan ham petrol nedeniyle hareket kabiliyetini yitiren kaplumbağa ve tavuk köylülerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Bu arada BOTAŞ ekiplerinin yanı sıra jandarma ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ekipleri de olay yerinde incelemelerini sürdürdü. BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nden bir ekibin de olay yerinde bugün inceleme yapması bekleniyor.



3 yıl önce de olmuştu



Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi yakınlarında BOTAŞ'a ait petrol boru hattında dün şebekedeki ani basınç değişiminden kaynaklandığı tahmin edilen bir patlama meydana gelmiş, çevreye ham petrol yayılmıştı.



Şanlıurfa merkeze bağlı Yığınak köyünden geçen BOTAŞ'a ait Batman - Yumurtalık Petrol Boru Hattı'nda da 13 Nisan 2005 tarihinde meydana gelen kaçak sonucu, yaklaşık 20 bin varil ham petrol Atatürk Baraj Gölü çevresine yayılmış, çıkan yangında bazı canlılar da zarar görmüştü. Sızıntının etkilediği alanın temizlenmesi aylarca sürmüştü.



