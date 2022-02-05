Urfa’da Çocuk Koruma Evi’nde çocukların dövüldüğü, tehdit edildiği belirlendi; soruşturma başlatıldı

Urfa Barosu Çocuk Hakları Merkezi, olaya ilişkin Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’nde çalışan bakım personeli hakkında “İşkence”, “kasten yaralama” ve “kötü muamele” suçlarından suç duyurusunda bulundu. Baro suç duyurusunda çocuklara yapılanları şu sözlerle aktardı:

“Çocuk şiddet faili babası ile zorla görüştürüldü, zorla dilekçe imzalatıldı”

“Aile içi şiddet nedeniyle kuruma gönderilen çocuk, stajyer psikolog ve bir erkek görevli gözetiminde şiddet faili babasıyla zorla görüştürüldü. Erkek görevli çocuğa “Bak, görüyor musun, baban sizin için sabahtan akşama kadar çalışırken elleri ne hale gelmiş, ne var akşamları biraz sinirli ise, senin yaptığın ayıp..” şeklinde cümleler kurdu. Çocuğa kurumdan kendi isteğiyle ayrılarak ailesinin yanına gitmek istediğine ilişkin zorla dilekçe imzalatılmıştır.”

“Mülteci çocuğa şiddet, ‘ceza yöntemi’ olarak gece 03.00’a kadar banyo ve tuvalette kilitli bırakma”

“T. isimli bir görevli , mülteci bir çocuğun boğazını sıkarak duvara çarpmış ve “sen kendini ne sanıyorsun? Yüzünüzü görmeye çok meraklı değiliz” diyerek tehdit etti. Kurumda ‘ceza yöntemi olarak’ çocuklar gece 03.00’a kadar banyo ve tuvalete kilitleniyor.”

“Bir çocuğu, 20 çocuğa linç ettirdi”

“F.Z isimli görevli, 2 kardeşten küçük olana şiddet uygulamış, başını duvara vurmuştur. Büyük olan kardeşin araya girmesi nedeniyle de odada bulunan diğer büyük çocukların ablaya saldırmasını istemiş, yirmi çocuğun bir başka çocuğu linç etmesine neden olmuştur. Tüm bunlar olurken ise kendisi başka bir yere geçerek müzik açmış, kız çocuklarının sesinin dışarı çıkmasına engel olmuştur.”

“Çocuğa bıçak verilerek ‘Boğazını kes, bizi uğraştırma’ dendi”

“Baskı yapılan çocuklardan birine görevlilerden biri bıçak vererek “Al bununla direk boğazını kes bizi uğraştırma” demiştir. Kurumda kamerasız odalarda şiddet uygulanıyor, söz konusu eylemlerden önce kameralar kapatılıyor.”

Baro suç duyurusu dilekçesinde 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İşkence kenar başlıklı 94.maddesini ve . T.C. Anayasası'nın 17. Maddesini hatırlatarak kamu davası açılmasını talep etti: “Şanlıurfa Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde görev alan personellerin bir ya da birden fazlasının, kurum bakımı altında olan çocuklara sistematik işkence uyguladığı açıktır. Şüphelilerin gerçekleştirdiği eylemler ulusal ve uluslararası düzenlemelerle suç sayılmış, bu eylemlerin çocuklara karşı gerçekleştirilmesi de ağırlaştırıcı neden sayılmıştır. Kurum bakımı altında olan çocukların, belirtilen personellerin bakım ve gözetiminde olduğu açıktır. Bu kişilerin, bakım altında olan çocuklara uyguladığı şiddet içerikli eylemler nedeniyle TCK kapsamında suç unsurları oluşmuş olup, şüphelilerin tespiti ile etkin bir soruşturma yapılmasını ve haklarında kamu davası açılmasını talep etmekteyiz.”

Savcılık soruşturma başlattı

Savcılığın soruşturma başlattığını söyleyen Urfa Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Cemile Didem Karaboğa da şunları söyledi: “Savcılığa suç duyurusunda bulunarak koruma altında bulunan çocuklara işkence uygulayan bakım personelleri ve idari personellerin tespiti, görevden el çektirilmesi yahut soruşturma boyunca görev yerlerinin değiştirilmesi talebinde bulunduk. Suç duyurusu neticesi Savcılık soruşturma başlattı, devamla bakanlık da ön soruşturma başlatarak ilgili personellerin tespitine yönelik çalışmalara başladı. Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak devlet korumasında bulunan suç mağduru çocukları maruz bırakıldıkları işkenceye karşı korumak en büyük önceliğimiz. Tüm sorumluların tespit edilmesi, en ağır cezayı almaları için süreci sonuna kadar takip edip çocuklara destek olacağız.”