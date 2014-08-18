Ürettiği likörlere viagra koyan üretici tutuklandı

Çin devlet medyasının haberine göre Çinli bir alkol üreticisi tüketicilere sattığı alkollerin içine gizlice Viagra'nın bir türünü kattığı için tutuklandı.

wsj.com.tr'nin haberine göre, devlet kontrolündeki Çin Haber Ajansı'nın Cuma günkü haberine göre Hubei merkezli Nine Springs Ecological Agricultural Development Co.'nun kurucusu "likör satışlarını artırmak ve hızlı yoldan para kazanmak" amacıyla internetten aldığı bir kilogram Sildenafil ilacını özel katkı maddesi etiketi koymadan içkilerine karıştırmış. Sildenafil, piyasada Viagra ya da Revatio ismiyle pazarlanıyor.

İçkileri "besinsel olarak sağlıklı likörler" olarak pazarlayan şirket Hubei eyaletinde tek şişeyi 60 yuana (yaklaşık 21 lira) sattı. Çin Haber Ajansı'nda soyadının Huang olduğu belirtilen şirtketin kurucusunun içkiden 30 şişe de kendine sakladığı bildirildi.

Haberde Huang'ın sadece ilacın aşırı tüketiminin zararlı olacağını düşündüğünü söylediği ancak Çin yasalarının içkilere Sildenafil katmayı yasakladığını bildiği belirtildi.