Üretim, talebin gerisinde kalıyor: Çip krizinden sonra lityum krizi alarmı

Elektrikli araçların (EV) bataryalarının ihtiyacı olan lityumda üretim, talebin gerisinde kalıyor. "Çılgın" seviyelere ulaştığı belirtilen fiyatlar, üreticileri endişelendiriyor.

Otomotiv endüstrisi dev şirketleri üretimlerini azaltıp fabrika-kapatmaya zorlayan çip kriziyle boğuşmaya devam ederken, uzmanlara göre çip krizinin ardından sektörde bu kez lityum darboğazı yaşanabilir.

Dünya’dan Evrim Küçük’ün haberine göre elektrikli araç piyasasından doğan talebi karşılamak için yeterli lityum yok. Tesla, Volkswagen ve Mercedes gibi şirketler 2022’nin ilk üç ayında rekor sevkiyat yaparken, elektrikli araç satışları tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Ancak talepteki artışa karşın uzmanlar yeterli lityumun bulunup bulunmadığından emin değil. Geçen günlerde Tesla’nın CEO’su Elon Musk da lityum üretiminin çok yavaş olduğu, fiyatların ‘çılgın’ seviyelere geldiği uyarısını yapmıştı.

Fiyatlarda patlama beklentisi

Modern zamanın beyaz altını olarak nitelendirilen lityuma talebin 2025’e kadar bugünkünün iki katı olması bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu (SDS) çerçevesinde ise 2040 yılına lityum talebinin 40 kat artış göstermesi bekleniyor. Bu da fiyatlarda patlamaya neden oluyor.

Benchmark Mineral Intelligence’a göre, lityum fiyatları geçen yıl yüzde 280’lik bir artışın ardından ilk çeyrekte iki katından fazla arttı. Yani fiyatlar son bir yılda yüzde 433 yükselerek ton başına 480 bin 500 yuan (yaklaşık 73 bin 900 Amerikan Doları) seviyesine yükseldi. Bu sıçrama elektrikli araç üreticilerini endişelendiriyor.