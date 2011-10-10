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Dünya

Üretim 15 ayda normale dönecek TRABLUS (A.A)

10 Ekim 2011 00:16

-Üretim 15 ayda normale dönecek TRABLUS (A.A) - 09.10.2011 - Libya'nın petrol üretiminin, 15 ay içinde savaş öncesi dönemdeki seviyelere dönmesinin beklendiği bildirildi. Libya Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Nuri Berruien, Associated Press'e yaptığı açıklamada, ülkenin petrol üretiminin şu anda savaş öncesi miktarın yüzde 25'i düzeyinde bulunduğunu belirtti.  Libya'nın petrol üretiminin halihazırda günlük 390 bin varil olduğunu kaydeden Berruien, söz konusu rakamın savaş öncesinde 1,6 milyon varil civarında bulunduğunu, bu seviyelere ise 14-15 aylık bir süre içinde geri dönülebileceğini söyledi. Libya'daki geçiş hükümetinin petrol konusunda mevcut anlaşmalara saygı duyduğunu da belirten yetkili, bu alanda verilecek yeni lisanslar ve imzalanacak yeni anlaşmalara ise kurulacak yeni hükümetin karar vereceğini ifade etti.   Libya'nın petrol üretiminin, Muammer Kaddafi'nin devrilmesi ve takip eden savaş sürecinde durma noktasına geldiği belirtiliyor.

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