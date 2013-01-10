Üretilen gıdanın 'yüzde 50'si' yenmiyor

İngiltere Makine Mühendisleri Enstitüsü tarafından hazırlanan rapora göre, mahsüllerin depolanmasındaki sorunlardan, son kullanım tarihlerinin aşırı kısa tutulmasına değin bir dizi nedenden dolayı üretilen gıdalar ''trajik boyutlarda'' heba oluyor. Dünyada üretilen toplam gıdanın yüzde 30 ila yüzde 50 arasında bir miktarı yenilmiyor.

Araştırmacılar, Avrupa ülkeleri ve ABD'de satın alınan yiyeceklerin yaklaşık yarısının çöpe gittiğine işaret ederken, bu yüzyıl sonuna kadar dünya nüfusuna 3 milyar kişinin daha eklenmesinin beklendiğinden yiyecek israfını azaltmak için küresel anlamda ciddi bir strateji belirlenmesini gerektiğini belirtiyor.

İngiltere'de yetiştirilen sebzenin yüzde 30'a varan bir bölümünün sırf görünümü beğenilmediği için yerden toplanmıyor.

Dünya çapında yılda yaklaşık 4 milyar ton gıda üretiliyor, bunun 2 milyar tona yakın bir kısmının yenmeden toprakta kalıyor veya çöpe gidiyor.

Enstitü'nün enerji ve çevreden sorumlu başkanı Dr. Tim Fox, ''Büyüyen nüfusun ve dünyadaki aç insanların doyurulmasına yarayacakken atılan gıda ürünleri toprağın, suyun ve enerjinin müsrifçe harcanması anlamına geliyor.'' şeklinde konuşurken, yapılan hesaplara göre, yılda 550 milyar metreküp su, tüketicinin midesine girmeyen tarım ürünleri için boşu boşuna harcanıyor.

Dr. Fox, gıda israfının engellenmesinde mühendislerin kilit rol oynayabileceğini söyleyerek, tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, saklanması ve nakliyatını geliştirmek gerektiğini vurguluyor. (BBCTürkçe)