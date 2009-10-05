Üreticisinden ayakkabı tüyoları

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) ayakkabı üretimi ile ticareti yapan üyelerinden oluşan 12. Grup Meslek Komitesi, ayakkabıların öğleden sonra alınmasını, ayakkabının uzunluğu ve genişliğinin ayakla orantılı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.







ATSO Başkanı Çetin Osman Budak, ATSO’daki 53 meslek komitesinin, üyelerin sorunlarını çözmek ve önerilerde bulunmak için her ay toplandığını bildirdi. Meslek komitelerinde ele alınan sorunların ve çözüm önerilerinin yönetim kuruluna getirildiğini, yerel yönetimleri ilgilendiren sorunların ATSO, geneli ilgilendiren sorunların da TOBB aracılığıyla hükümete iletildiğini söyledi. Meslek Komitelerinde ilginç önerilerin ortaya çıktığını ifade eden Budak, bu önerilerin bazılarını tüketicilerle paylaştıklarını kaydetti.

Bu arada, ayakkabı imalatıyla perakende ve toptan ticaretini yapanların üye olduğu 12. Grup Meslek Komitesi, Eylül ayı toplantısında, ayakkabı alırken dikkat edilmesi gerekenleri tüketicilerle paylaştı.

Komite, ayakkabının, ayağın şişmeye başladığı öğleden sonraki saatlerde alınmasını önerirken, 7 bin yıllık geçmişe sahip olan ayakkabının son yüzyıla gelinceye kadar ayakları örtmek ve korumak amacıyla kullanılırken, artık güzel ya da uzun boylu görünmenin önemli bir aracı olarak kullanıldığına dikkati çekti. Komite, ayakkabı satın alırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"Özellikle kadın ayakkabılarının önemli bir kısmı, ayak sağlığına dikkat edilmeden üretiliyor. Modaya uygun olsalar da dar ve yüksek topuklu ve ergonomik olmayan ayakkabılar, omurga, bacak ve ayak ağrılarının yanı sıra vücutta şekil ve yürüyüş bozukluklarına yol açabiliyor. Bu nedenle gün boyu ayağımızda olan ayakkabıların görüntüsü kadar sağlıklı ve rahat olması gerekir. Ayakkabı alırken özen gösterilmeli. Ayakkabı seçerken kriter, model ve renkten önce rahatlık olmalı. Malzeme ve kalitesine dikkat edilmeli. En uzun parmak ile ayakkabı arasında yarım santim boşluk olmalı. Görünüm, şekil, renk ya da boyut farkının olmaması için satın alınan ayakkabının sağ ve sol olarak ikisi de denenmeli. Ayakların hacmi gün boyunca genişlediğinden ayakkabı öğleden sonra alınmalı. Ayakkabının uzunluğu ve genişliği ayakla orantılı olmalı, ayakta üzerine basarak denenmeli."

Komite, ayak bileği burkulmalarını önlemek için daha geniş ve daha kısa topuklu olanların tercih edilmesini de önerdi. Naylon ve benzeri ayakkabılardan kaçınılması gerektiğine işaret eden Komite, üzerinde su geçirmez (Waterprof) ibaresi bulunmayan her türlü ayakkabının yağmurda su geçirebildiğini hatırlattı.

Çin malı ayakkabılara rağbet edilmemesini de tavsiye eden komite, satın alınan ayakkabının üzerinde ne tür deriden üretildiğini anlatan kullanma talimatı olup olmadığına bakılması gerektiğini, kullanma talimatı yoksa satıcıdan kullanma şeklinin öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.