Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, et fiyatlarının Ağustos ayında düşmesine rağmen, bu düşüşün tüketiciye yansımadığını, aksine marketlerde et fiyatlarının arttığını söyledi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, ağustos ayında dana eti fiyatının yüzde 1,78, kuzu eti fiyatının yüzde 1,08 gerilediğine, markette ise dana eti fiyatının yüzde 3,87, kuzu eti fiyatının yüzde 1,96 arttığına dikkati çekti. Bayraktar, "Üreticinin 23 liradan sattığı kuzu eti, markette 42 lira 36 kuruşa, 24 lira 90 kuruştan sattığı dana eti, 38 lira 83 kuruşa çıkıyor. Ağustosta düşen dana ve kuzu eti fiyatları marketlere artış olarak yansıdı" ifadelerini kullandı.

En fazla fiyat farkı limonda

Çoğu üründe üretici ile market fiyatları arasında uçurum olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ağustos ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla limonda yüzde 442,31 olarak gerçekleşti. Limondan sonra fiyat farkı sırasıyla kuru incirde yüzde 387,41, maydanozda yüzde 378,33, domateste yüzde 253,29, salatalıkta yüzde 228, kuru soğanda yüzde 218,55 oldu. Üretici ile market fiyatları arasında uçurum var. Limon 5,4, kuru incir 4,9, maydanoz 4,8, domates 3,5, salatalık 3,3, kuru soğan 3,2 kat fazlaya tüketiciye satılmaktadır.

Bugün üreticide 1 lira 23 kuruş olan limon 6 lira 64 kuruşa, 6 lira 75 kuruş olan kuru incir markette 32 lira 90 kuruşa, 20 kuruş olan maydanoz markette 96 kuruşa, 52 kuruş olan domates 1 lira 82 kuruşa, 50 kuruş olan salatalık 1 lira 64 kuruşa, 44 kuruş olan kuru soğan 1 lira 41 kuruşa markette fiyat bulmaktadır. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Üretici kazanmalı ve istikrarlı bir gelire sahip olmalı, tüketici de uygun fiyata ürün tüketmelidir."

Hasattaki azalma karpuzun fiyatını arttırdı

Üreticide fiyatı en fazla artan ürün olan karpuzda, hasattaki azalmayla bağlı olarak fiyat artışı meydana geldiğini vurgulayan Bayraktar, "Artış oranının yüzde 100 gibi yüksek olmasının ana sebebi Temmuz ayında karpuz fiyatlarının 20 kuruşa kadar gerilemiş olmasıdır. Sivri biber, salatalık, yeşil fasulye, kabak, patlıcan gibi ürünlerde de fiyat artışları yaşandı. Bu ürünlerde arz, açıkta tarla yetiştiriciliğinden sağlanmaktadır. Özellikle haziran ayında meydana gelen yağışların tarla sebzeciliğinde fide dikimlerini geciktirmesi, yer yer yeniden dikim yapılmak zorunda kalınması, ürünlerin hasat olgunluğuna geç gelmesi nedeniyle piyasaya arzının gecikmesi fiyatları artırdı" görüşünü paylaştı.