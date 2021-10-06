Üreticiden limon tepkisi: Tarlada 1 TL olan ürün, Tarım Kredi marketinde 5,9 lira

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "fiyatlar uygun" dediği Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazalarındaki fiyatlara ilişkin sosyal medyada açıklamada bulunan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, söz konusu marketlerdeki limon fiyatlarının çiftçiden alınan fiyatın yaklaşık 6 katı olduğunu açıkladı.

Doğru, paylaşımında “Adana'da dalında 1 TL'ye birinci sınıf mayer limon ve erkenci mandalina satılırken Adana'daki Tarım Kredi Kooperatifi Market'inde fiyatlara bakın! Bu kooperatifçilik mi Türk Tarımını kurtaracak? Ortaklarının malına böyle mi değer katacak? Gıda enflasyonu böyle mi düşecek?” ifadelerini kullandı.