Üreticiden 1 liraya alınan limonun kilosu, rafta 8 lira

Üreticiden kilosu 1 liraya toplanan limon, marketlerde 8 liraya satılıyor. Vatandaşlar marketten limonun tanesini 1 liraya alırken, limon fiyatlarındaki yükselişin kalıcı olması bekleniyor.

Gıdada yaşanan fiyat yükselişi vatandaşı zor durumda bırakırken, serbest piyasa uygulamaları her dönem yeni bir gıda ürününün fiyatında sert yükselişlere neden oluyor. Domates, biber derken şimdi de limon fiyatları tutulamıyor. Üreticiden kilosu 1 liraya toplanan limon marketlerde 8 liraya satılırken; üretici, market fiyat makası yüzde 700’lere ulaştı.

Limonda yaşanan yükselişin domates ve biberin aksine kalıcı olması bekleniyor. Bu yıl limonda rekoltenin düşük olduğunu ifade eden üreticiler, fiyatların daha da yükselmesini bekliyor. Yapılan değerlendirmelerde fiyatın yıl içinde 5 liranın altına inmesinin zor olduğu ifade ediliyor.

Hükümet aracıları suçluyor ama...

Gıda fiyatlarında yaşanan sert yükselişlerde hükümet topu aracılara atıyor. Serbest piyasa düzeninde üreticilerden ürünü ucuza toplayan aracılar fiyatları değerlendirip yüksek fiyatlardan marketlere dağıtıyor. Marketler de enflasyon ve kâr payını ekleyip tüketiciyle buluşturuyor. Üretici ürününü hak ettiği değerde satamazken tüketiciler de yüksek fiyatlara mahkûm ediliyor. Üretici-tüketici hariç herkes süreçten kârlı çıkıyor. Meyve ve sebzede sert fiyat artışlarında hükümet aracıları suçlamasına rağmen bugüne kadar gerekli düzenlemeleri yapma konusunda somut bir adım atmış değil.

Makas açıldı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından yapılan ağustos ayına ait çalışmada üretici-market makası şu bilgilerle gözler önüne serilmişti: “Elma 5,6 kat, kuru kayısı 5 kat, karpuz 4.1 kat, süt 3.5 kat, domates 3.4 kat, salatalık 3.3 kat fazlaya tüketiciye satılıyor. Bugün üreticide 67 kuruş olan elma markette 3 lira 76 kuruşa, 6 lira olan kuru kayısı markette 29 lira 90 kuruşa, 26 kuruş olan karpuz 1 lira 5 kuruşa, 1 lira 14 kuruş olan süt 4 lira 1 kuruşa, 69 kuruş olan domates 2 lira 36 kuruşa, 61 kuruş olan salatalık 2 lira 2 kuruşa satılmaktadır.”