Üretici fındığını 2 bin rakımlı yaylalarda kurutuyor

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'da geçen ay başlayan fındık hasadı yüksek kesimlerde devam ederken, bazı üreticiler fındığını bin 400 ile 2 bin rakımlı yaylalara götürerek burada kurdukları harmanda kurutuyor.

Ordu\'da geçen 8 Ağustos tarihinde başlayan fındık hasadı yüksek rakımlı köylerde sürüyor. Havanın zaman zaman yağmurlu gitmesi nedeniyle hasatta aksamalar meydana gelirken, bahçeden toplanarak harmana taşınan fındıkların kurutulmasında da sorun görülmüyor. Bazı fındık üreticileri köylerde bahçelerinde topladığı fındığı bin 400 ile 2 bin rakımlı yaylalara götürerek burada güneşli havada kurutmaya çalışıyor.

Altınordu\'ya bağlı Ortaköy\'de bahçede topladığı fındığı bin 500 rakımlı Pangal Yaylası\'na götüren, geçimini hayvancılık ve fındık üretimi yaparak sağlayan evli 13 çocuk babası, 70 yaşındaki Arif Çalkaya, fındığını yaylada güneşli ve rutubetsiz havada kurutmaya çalıştığını söyledi. Mevcut fındık fiyatlarının mutlaka iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Çalkaya, şöyle dedi:

\"Fındığı toplayıp bahçeden harmana getirdik. Bunu satsan ne olur, borçlu, dertli adamız. 10 liraya bu fındığı nasıl verelim, çok düşük fiyat. Toprak Mahsulleri Ofisi\'ni bekledik, serbest piyasadan da destek bekliyoruz. Bu şekilde almalarına da gerek yok.\"

10 LİRA DÜŞÜK BİR FİYAT, NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ

Tek geçim kaynağının hayvancılık ve fındık olduğunu, fındık fiyatlarının düşük olması nedeniyle bu sene kurban kesiminin azlığı nedeniyle kurbanlık hayvanlarını da satamadığını belirten Çalkaya şöyle devam etti:

\"Fındığın maliyetini hesaplarsak ihaleyle yerlerini satmamız lazım. Bu şekilde giderse yerleri Araplara mı satacağız. 10 lira dediğin nedir. Fiyatı azımsımıyorum ama bizim arazimiz yamaç. Bahçeden yevmiye ile toplattık, atla veya sırtımızda taşıdık. Köyden arabayla yaylaya harmana getirdik. Burada patoza verdik, şimdi de kurutuyoruz. Hep masraf, maliyeti nasıl kurtarsın bu fındık. 10 lira düşük bir fiyat, ne yapacağımızı bimiyoruz. Kurbanlık 5 büyükbaş hayvanım vardı onlar da elde kaldı. Fındıktan umudumuz vardı oda fiyat etmedi. Bu kadar nüfusu ben nasıl bakacağım şimdi kara kara onu düşünüyorum.\"

FINDIKTA BEKLENEN REKOLTE YOK

Makine sahibi patozcu, 51 yaşındaki Osman Şener ise, bu yıl fındık rekoltesinin beklendiği gibi iyi olmadığını ve sezonun iyi gitmediğini belirterek şunları söyledi:

\"Fındıkta problem var, beklenen rekolte yok. Fındık gözüküyor ama boş, yanık. Şehir merkezinden kilometrelerce yüksekliğe, buraya yaylalara geldim. Traktörün, patozun bana maliyeti 100 lira, bunu saatlik 160 liraya çalıştırıyoruz. 60 liraya bu çile çekilir mi? Bizimkisi köylüye kamu hizmeti gibi oldu.\"

TMO Giresun kalite fındığı 10.50 lira, levant kalite fındığı 10 liradan alırken, serbest piyasada ise fındık 9 liradan işlem görüyor.



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