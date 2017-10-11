T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Üretici, emanet verdiği fındığını geri istiyor

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN’da, serbest piyasada fındık fiyatlarında artış bekleyen üreticiler, umduğunu bulamayınca tüccara emanet verdikleri ürünlerini geri almaya başladı

11 Ekim 2017 16:37

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN’da, serbest piyasada fındık fiyatlarında artış bekleyen üreticiler, umduğunu bulamayınca tüccara emanet verdikleri ürünlerini geri almaya başladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık yürüyüşü ve mitinginin ardından fiyatlarda fazla yükseliş yaşanmadığını belirterek, üreticilerin serbest piyasada tüccardan çok Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) yönlendiğini belirtti. Fındık piyasasında 9-9.25 liradan oluşan fiyatların, bugünlerde 9.50 liraya yükseldiğini; ancak bunun beklentilerin altında bir fiyat olduğunu dile getiren Karan, “Üretici serbest piyasada fiyatların yükselmesini bekledi. Ancak fazla bir değişiklik olmayınca çiftçimiz TMO’yu tercih etmeye başladı. Hatta bazı üreticilerin tüccara emanet bıraktığı ürününü geri istediğini öğrendik. Bu üreticilerimizde fındıklarını TMO’ya götürüyorlar” dedi.
\'REKOLTE DÜŞÜK KALACAK\'
Serbest piyasada fiyatların, ay sonuna doğru yükselişe geçeceğini hatta TMO’nun fiyatının üzerine çıkabileceğini tahmin ettiklerini belirten Başkan Karan, şöyle konuştu:
“İtalya ve Gürcistan’da rekolte düşük. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde de tahmin edilen rekolte gerçekleşmeyecek. Türkiye rekoltesi de 600 bin tonun altında gerçekleşebilir. Ayrıca TMO’ya aşırı bir talep var. TMO ekiplerini artırdı ve Kasım ayına verilen randevuları da şimdiden almaya başladı. Şu an 45 bin ton fındık alımı yapan TMO, ay sonuna kadar 100 bin ton alım yapabilir. Hem rekoltenin düşüklüğü hem TMO’nun fazla alımı hem de üreticinin emanet fındığını geri istemesi piyasada bir sıkışıklığa neden olacak. Bu durum da serbest piyasada fiyatların yükselmesini sağlayacak.” 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan KABAHASANOĞLUGİRESUN DHAGİRESUNdaKonuylaGiresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin KaranToprak Mahsulleri Ofisine TMOFındıkKaranAncakTMOyuHattaBuTMOyaDÜŞÜK KALACAKTMOnunBaşkan KaranGürcistandaDoğu Karadeniz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24