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Ürek babasını yitirdi

Fatih Ürek’in uzun süredir ‘Alzhemier’ tedavisi gören babası 75 yaşındaki Şerafettin Ürek, yaşamını yitirdi

29 Eylül 2008 03:00

Bursa’da yaşayan, Fatih Ürek’in uzun süredir ‘Alzhemier’ tedavisi gören babası 75 yaşındaki Şerafettin Ürek yaşamını yitirdi. 

Babasının ölüm haberini dün alan Fatih Ürek, ‘Şeytanın Pabucu’ adlı filim çalışmasını erteleyerek, Bursa’ya geldi. Şerafettin Ürek’in cenazesi, Almanya’dan beklenen kızı Nurgül Fırat’ın da dün öğleden sonra gelmesi üzerine Ertuğrul Gazi Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törende taziyeleri 3 kız kardeşi ile kabul eden Fatih Ürek, bayramdaki programlarına devam edeceğini söyledi.

Erzurum’da pastırma-sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek’in, yıllar önce ailesiyle Bursa’ya yerleştiği belirtildi.

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