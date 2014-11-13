Ürdün'ün mülteci çıkmazı

Ürdün'de çölün ortasında bir konteyner kent... Azrak Mülteci Kampı halihazırda 13 binden fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Syria da beş çocuğuyla birlikte 1,5 ay önce Ürdün'e kaçmış.

Syria "Esad rejimi şimdiye kadar bizi rahatsız etmemişti. Biz IŞİD'den kaçtık. Çocuklarımız korku içindeydi. Çocuklar olmasa, kapımızı kitler evimizde saklanırdık. Ancak IŞİD militanlarından kaçmamız gerekti" diyor.

Aile, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinden geliyor. Kampta güvendeler, ancak büyük bir endişeyle halen sınırda bulunan akrabalarından haber bekliyorlar. Syria sınır resmi olarak açık olsa da birkaç haftadan beri geçişlere izin verilmediğini söylüyor.

Konteyner kent

Azrak Mülteci Kampı geçen nisan ayında açıldı. Ürdün'deki Zateri Kampı'ndan daha sakin. Mülteciler çadırlar yerine oluşturulan konteyner kentte kalıyor. Gelen her mülteci kampa kabul ediliyor, ancak çölün ortasında bulunan kamp diğer kentlerden adeta izole edilmiş durumda.

Uluslararası yardım görevlileri kampı kışa hazırlamak için var güçleriyle çalışıyorlar. Kampta elektrik yok. Geceyi solar lambalardan çıkan cılız ışık aydınlatıyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR) mülteci kampı müdürü Bernadette Castel-Holligsworth "Bölgedeki ve dünyadaki mülteci ve insani krizlerin fazlalığı nedeniyle, insanların dikkati başka krizlere odaklanmış durumda. Uluslararası toplumu bir an önce Ürdün'deki ve bölgedeki mültecilere, hükümetlere desteğe çağırıyoruz" şeklinde konuşuyor.

Ürdünlüler artan fiyatlardan şikayetçi

Zateri ve Azrak Mülteci kamplarında yüz binin üzerinde mülteci barınıyor. Ancak mültecilerin büyük bölümü sınır kentlerinde veya başkent Amman'da yaşam mücadelesi veriyor. Bu durumun getirdiği olumsuz gelişmeler ise misafirperverlikleriyle tanınan Ürdünlüler arasında gerginliklere neden oluyor. Ürdünlüler artan fiyatlardan ve kaçak çalışan Suriyeli mültecilerin birçok iş kolunu ele geçirmesinden şikayetçi.

Eman Adawe "Bunun gibi bir evin kirası eskiden yaklaşık 150 dinar yani 170 euro kadardı. Şimdiyse ev sahipleri bunun iki katını istiyor. Ürdünlülerin bunu ödemesi mümkün değil. Piyasalar da durumdan olumsuz etkilendi. Suriyeliler daha ucuza çalıştığı için bizim çocuklarımız iş bulamıyor. Suriyeliler için sağlık sigortası primi gibi ek ödemeler yapmaları gerekmediğinden, işverene Suriyeli çalıştırmak çok daha ucuza geliyor. Mülteci çalıştıran patron ‘olmadı ay sonunda sorunsuz bir şekilde işten çıkarıveririm’, diye düşünüyor" açıklamasını yapıyor.

Adawe öte yandan Ürdün'ün mülteciler nedeniyle maddi destek gördüğünü, mültecilerin ise bunun kendilerine yeterince yansımadığını düşündüğünü belirtiyor.

Hayat mülteciler için hiç de kolay değil. Suriye'de kendi evleri, işleri varken, burada çalışma izinleri yok, BM'in yemek kuponları ve yardımlarla hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Onlara pek de istenmeyen misafir gözüyle bakılıyor. Üstelik bu uzun misafirliğin daha ne kadar süreceğini de kimse bilmiyor.