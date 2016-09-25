Ürdünlü yazar mahkeme önünde öldürüldü

Ürdünlü Hristiyan yazar Nahid Hattar, Amman'da hakkındaki iddialarla ilgili yargılandığı duruşmaya girmeye hazırlanırken silahlı bir saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.

Yazar hakkında, "İslam'a ve Allah'a hakaret içerdiği” iddia edilen bir karikatürü Facebook hesabında paylaşarak "dini değerlere hakaret ettiği” gerekçesiyle dava açılmıştı.

Aynı zamanda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemesiyle de bilinen Nahid Hattar, ağustos ortasında IŞİD militanlarına ithafen çizilmiş "cennette yatakta kadınlarla birlikte olan ve Allah'tan ona şarap ve fıstık getirmesini isteyen, sigara içen sakallı bir adamı gösteren karikatürü" paylaştıktan sonra tutuklanmıştı.

Pek çok muhafazakar Ürdünlü bunu dinlerine karşı bir saldırı olarak nitelendirmiş, yetkililer de yazarın karikatürü paylaşarak yasayı ihlal ettiğini bildirmişti. Yazar daha sonra özür dilemiş ve Allah'a hakaret etmek gibi bir niyeti olmadığını söylemişti. Yazar eylül başında kefaletle serbest bırakılmıştı ancak dava hala sürmekteydi.

56 yaşındaki yazara üç kurşun sıkarak ölümüne yol açan saldırgan polis tarafından tutuklandı ancak hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa, BS/EC