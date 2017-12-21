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Ürdünlü heyetten İBB Başkanına ziyaret: Türk yöneticilerinin oynadıkları büyük rolün farkındayız

  Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) Ürdün İslami Cephe Çalışma Partisi Genel Sekreteri Mohammad Awad Al-Zyoud, "Türk yöneticilerinin oynadıkları büyük rolün farkındayız

21 Aralık 2017 19:08

 

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) Ürdün İslami Cephe Çalışma Partisi Genel Sekreteri Mohammad Awad Al-Zyoud, \"Türk yöneticilerinin oynadıkları büyük rolün farkındayız. Filistin ve Kudüs davası konusundaki duruşlarını çok takdir ediyoruz\" dedi.

Türk Arap İlişkiler Merkezi (TAİM)\'in organize ettiği bir program çevresinde Türkiye\'ye gelen Ürdün İslami Cephe Çalışma Partisi milletvekilleri ve yöneticilerden oluşan 15 kişilik heyet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal\'ı makamında ziyaret etti.

FİLİSTİN VE KUDÜS DAVASINDAKİ DURUŞLARINI TAKDİR EDİYORUZ

İslami Cephe Çalışma Partisi Genel Sekreteri Mohammad Awad Al-Zyoud\'ın başkanlık ettiği 15 kişilik heyet, İBB Başkanı Uysal ile görüştü. Al-Zyoud, \"Türk yöneticilerin oynadıkları büyük rolün farkındayız. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı ve Türk halkının, bölge meseleleri ve özellikle Filistin ve Kudüs davası konusundaki duruşlarını çok takdir ediyoruz\" diye konuştu.    İBB Başkanı Uysal da Ürdünlü heyete teşekkür ederek, “İstanbul bu coğrafya için önemi bir kent. Bizler de bunun farkında olarak bu şehre hizmet ediyoruz” diye konuştu.

Ürdünlü konuklar, Uysal ile yaptıkları bir saatlik görüşmenin ardından İBB\'den ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)


 

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