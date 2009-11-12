Ürdün'le ve Azerbaycan'la da vize kaldırılacak

T24 - Hükümet, ilişkileri yeniden normalleştirmek istediği Azerbaycan'la vizeyi karşılıklı olarak kaldırmayı planlıyor.



Başbakan Tayyip Erdoğan, Ermenistan açılımı ile iplerin gerildiği Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerde normalleşme sinyali verdi. Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasında karşılıklı olarak vizenin kaldırılmasının gündemde olduğunu söyledi.



Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK'da iç ve dış gelişmeler masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere göre Başbakan Erdoğan, son dönemde Ermenistan açılımı nedeniyle ilişkilerin gerildiği Azerbaycan ile ilgili sürpriz bir bilgi verdi.



Buna göre Türkiye ile Azerbaycan karşılıklı olarak vizeleri kaldırma yönünde ilke kararına vardı. Erdoğan, önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret edecek olan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memedyarov ile bu konunun sonuca bağlanacağı söyledi. Başbakan Erdoğan, Ürdün ile de vizenin kaldırılacağını vurguladı.



Başbakan Erdoğan, demokratik açılım konusunda bilgi verirken ön görüşme sırasında TBMM'de yaşananları da eleştirdi. Erdoğan'ın, AK Parti adına kürsüye çıkan sözcülerin konuşmalarını zayıf bulduğu öğrenildi. Erdoğan, bugün kurmaylarıyla cuma günü yapılacak genel görüşme için biraraya gelerek son hazırlığını yapacak.



Rum yetimhanesi kararı da değerlendirildi



MKYK'da ayrıca Büyükada Rum yetimhanesi ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye aleyhine aldığı kararın değerlendirildiği de bildirildi. Fener Rum Patrikhanesi'nin Büyükada'daki Rum Yetimhanesi'nin mülkiyeti konusunda AİHM'de açtığı davayı kazandığı buna karşın Türkiye'nin yetimhanenin Rum Erkek Yetimleri Vakfı'na ait olduğu tezini savunduğu belirtildi. Yetimhane mülkiyetinin, Patrikliğe devredilmesi, Türkiye'yi tazminat ödemekten kurtaracak. Ancak bu yöndeki bir karar, Patrikhane'nin tüzel kişiliğine ilişkin resmi devlet politikasında bir ileri adıma dönüşecek. Bu durum, Türkiye'nin Ruhban Okulu'na yönelik açılım stratejisi geliştirmesine temel oluşturabilecek.



